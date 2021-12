De Kiss e Metallica a Michael Bublé: a agenda de shows e festivais de 2022

Depois de dois anos de cancelamentos e adiamentos em decorrência da pandemia, finalmente os festivais e grandes shows nacionais e internacionais vão voltar a ocorrer no Brasil. A festa começa logo em janeiro, com o festival Universo Spanta, no Rio de Janeiro, com shows e mais de 100 atrações nacionais. Os eventos continuam até dezembro, com uma agenda lotada de festivais como Lollapalooza e Rock in Rio, e grandes shows como Kiss, Metallica e Michael Bublé, que serão realizados nas principais capitais do país. Confira a seguir alguns deles.

Janeiro

Universo Spanta

Atrações: Alok, Ludmilla, Gal Costa, Planet Hemp, Paulinho da Viola, Baiana System, Zeca Pagodinho, Ney Matogrosso, Gilberto Gil, Iza, entre outros.

Onde: Marina da Glória, Rio de Janeiro.

Quando: Nos dias 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29 e 30 de janeiro.

Março

Aha

Onde e quando: Classic Hall, Olinda (10/03), Arena Fonte Nova, Salvador (12/03), Expominas, Belo Horizonte (16/03), Qualistage, Rio de Janeiro (17/03), Espaço das Américas, São Paulo (19 e 20/03) e Estádio Athletico Paranaense, Curitiba (22/03).

Lollapalooza

Atrações: The Strokes, Doja Cat, Machine Gun Kelly, Miley Cyrus, Alok, Alessia Cara, Foo Fighters, Black Pumas, Phoebe Bridgers, Idles e outros.

Onde: Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Quando: 25, 26 e 27/03.

Abril

Maroon 5

Onde e quando: Allianz Parque, São Paulo (05/04), Fiergs, Porto Alegre (06/04).

Tarja Turunen

Onde e quando: Tom Brasil, São Paulo (16/04)

Rock in The Mountain

Atrações: Caetano Veloso, Gal Costa, Criolo, BaianaSystem, Alceu Valença, e outros

Onde: 16, 17, 23 e 24 de abril.

Quando: Itaipava, Petrópolis-RJ.

Continua após a publicidade

Kiss

Onde e quando: Porto Alegre (26/04), Pedreira Paulo Leminski, Curitiba (28/04), Allianz Parque, São Paulo (30/04) e Arena Eurobike, Ribeirão Preto-SP (1º de maio).

Maio

Metallica e Greta Van Fleet (show de abertura)

Onde e quando: Fiergs, Porto Alegre (05/05), Estádio Couto Pereira, Curitiba (07/05), Estádio do Morumbi, São Paulo (10/05) e Estádio do Mineirão, Belo Horizonte (12/05).

Junho

João Rock

Atrações: Pitty e Nando Reis juntos, Titãs, BaianaSystem, CPM22, Planet Hemp, Marcelo Falcão, Erasmo Carlos, Gabriel O Pensado e outros.

Onde: Ribeirão Preto – SP.

Quando: 11 de junho.

Setembro

Rock in Rio

Atrações: Iron Maiden, Megadeth, Justin Bieber, Demi Lovato, Iza, Gun N’ Roses, Green Day, Fall Out Boy, Billy Idol, Coldplay, Camila Cabello, Dua Lipa e outros.

Onde: Cidade do Rock, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

Quando: 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro.

Outubro

Nightwish

Onde e quando: Vivo Rio, Rio de Janeiro (13/10) e Espaço das Américas, São Paulo (14/10).

Primavera Sound

Atrações: Ainda não anunciadas.

Onde: Distrito Anhembi, São Paulo.

Quando: Entre 31 de outubro e 6 de novembro.

Novembro

Michael Bublé

Onde e quando: Jeunesse Arena, Rio de Janeiro (03/11), Allianz Parque, São Paulo (06/11) e Estádio Athletico Paranaense, Curitiba (08/11).

Dezembro

Knotfest

Atrações: Slipknot, Bring Me The Horizon, Mr. Bungle, Trivium, Sepultura, e outros.

Onde: Sambódromo do Anhembi, São Paulo.

Quando: 18 de dezembro.