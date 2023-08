Relógio histórico é reinstalado no Rio de Janeiro depois de cem anos

Depois de um século, o relógio da Igreja de Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores finalmente está instalado e pronto para funcionar. O reparo foi concluído nesta terça-feira, 15. Embora o item tenha sido recolocado na fachada e funcione bem, ainda aguarda a cerimônia de bênçãos que acontecerá em breve para, enfim, voltar a marcar a passagem do tempo depois de um longuíssimo descanso. As obras de revitalização que acontecem na igreja fazem parte de um projeto da Arquidiocese do Rio de Janeiro, que criou uma comissão de patrimônio para tentar reativar construções históricas. O templo chegou a ser interditado pela Defesa Civil, em 2020, devido ao seu péssimo estado de conservação, mas foi reaberto em 2023 e passa por obras desde o início do ano.

A Igreja de Nossa Senhora da Lapa tem quase três séculos de existência, foi fundada por comerciantes e moradores da tradicional Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro, em 1750. Os sinos, presenteados pelo Barão da Lagoa em 1872, também foram reformados, depois de um período de quase 50 anos sem tocar. Agora, sinos e relógio voltarão, juntos, a marcar a rotina dos cariocas. A expectativa é que o relógio trabalhe 24 horas por dia e um sistema informatizado deve ligar seu funcionamento ao dos sinos, com perfeita sincronia entre a movimentação dos ponteiros e o toque. A relíquia ajuda a recontar a história da cidade do Rio de Janeiro.

Siga