Preto e branco, vermelho, metalizado, brilho: Os looks do Grammy 2024

Além de dominarem a 66ª edição do Grammy Awards em indicações e premiações, as mulheres deram um show no tapete vermelho da Crypto.com Arena, em Los Angeles, na noite de domingo 4, com produções elaboradas, que evidenciaram tendências de moda ou lançaram alguns movimentos para ficarmos de olho.

O vermelho, por exemplo, que anda roubando a cena nas passarelas e premiações, surgiu muito bem representado no belo vestido Dolce & Gabbana de Kylie Minogue, vencedora na categoria de Melhor Gravação Pop/Dance com “Padam, Padam”.

Outra grande tendência dos desfiles internacionais e que ganhou força no red carpet da principal premiação da música nos Estados Unidos foi a dobradinha preto e branco, que apareciam juntos ou separados, em produções monocromáticas como o longo branco Schiaparelli e luvas pretas de Taylor Swift, a grande vencedora da noite com seu “Midnights” eleito o Álbum do Ano e o Álbum Vocal de Pop.

Preto nada básico, brilhos e homenagens

Lana del Rey e Paris Jackson foram para o lado do pretinho nada básico, enquanto Olivia Rodrigo reuniu várias tendências em um branco Versace, da coleção primavera-verão de 1995: o vintage, o brilho e o vermelho no batom, em uma maquiagem impecável. Falando em beleza, quem também chamou bastante atenção foi Miley Cyrus, com um cabelo volumoso e um modelo transparente da Maison Margiela, que escolheu para receber o prêmio de Gravação do Ano por “Flowers”.

Os metalizados e brilhos também marcaram presença entre as estrelas com destaque para o vestido sob medida de Dua Lipa, feito pela Courrèges e o modelito verde de um ombro só com recortes ousados de Tyla, que levou o prêmio de Melhor Performance de Música Africana pelo hit “Water”.

Por fim, as homenagens também tiveram vez com Billie Eilish vestida de Barbie – obviamente ao estilo Billie Eilish – motivo pela qual foi indicada e venceu o prêmio de Música do Ano e Melhor Trilha Sonora para Mídia Visual com “What Was I Made For?”

Confira os looks do Grammy 2024: