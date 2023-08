Os riscos da exposição em excesso de bebês nas redes sociais

Desde tempos remotos, as pessoas buscam maneiras de deixar sua memória eternizada, seja na forma de escritos, seja na de imagens que ajudam a recontar sua história. Nesse campo, a fotografia representou um salto extraordinário, caindo no gosto de círculos a princípio mais abastados, que passaram a cultivar o hábito de montar álbuns com retratos de família em meados do século XIX. Foi aí que bebês rechonchudos, sempre muito bem-vestidos, começaram a ser clicados e orgulhosamente exibidos em grupos conhecidos. Ninguém diria que o hábito, antes circunscrito às fronteiras do razoável, extrapolaria o ambiente de parentes e amigos para aportar na escala planetária das redes sociais, terreno fértil para um mundo de exageros. Agora, pais compartilham ali o passo a passo dos filhos em contas que levam até o nome do neném e, repletas de frases em tom infantil, brincam de reproduzir o que estariam pensando — isso quando uma parcela deles apenas mama, chora e dorme.

Expor sob os holofotes virtuais as peripécias da prole passa a ser um problema quando a prática se torna excessiva, resvalando em um fenômeno que ganhou inclusive nome em inglês: oversharenting (algo como abusar do compartilhamento de informações sobre a criação dos filhos). Manter uma conta como se fosse ele, o pequeno ser em formação, o dono do perfil é a face extrema desse padrão de comportamento, que se torna cada vez mais visível no universo sem freios das redes. No Brasil, a hashtag #bebêsdotiktok já contabiliza 825 milhões de visualizações. A agência britânica Ofcom foi mais longe e chegou a um número espantoso no Reino Unido: 25% dos que têm 3 anos de idade já possuem conta própria — dado obtido entrevistando os progenitores, seus verdadeiros autores. Isso, aliás, contraria a regra das redes, segundo a qual é recomendado ter completado pelo menos 13 anos para encabeçar um perfil.

A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) elaborou um relatório em que cutuca o tão candente vespeiro. “Os responsáveis não devem postar seus sentimentos como se fossem os do bebê. À medida que a criança cresce, terá consciência daquilo e pode não se identificar com a personalidade ali projetada, gerando confusão na fase de desenvolvimento”, pondera a médica Evelyn Eisenstein, à frente do documento. A maioria dos pais que embarca nas postagens em série está cheia de boas intenções e recebe altas doses de afeto ao mostrar à plateia on-line as conquistas dos rebentos num período em que elas são diárias. Desde a gravidez, Carina Barbieri, 36 anos, se dedica ao Diário da Cecília, que hoje tem 2 anos e já viralizou, para surpresa da mamãe, que só queria dividir com “titios e titias”, como diz, o cotidiano de progressos da menina. O maior sucesso veio com um filmete sobre a introdução de frutas no menu de Cecília. Logo depois, o perfil alcançou mais de 500 000 de seguidores entre Instagram e TikTok, e Carina conta ter redobrado os cuidados com a ultraexposição. “Tenho consciência do que postar, de modo a não afetar minha filha futuramente”, garante.

Há muita gente, porém, que nem se preocupa em parar para refletir, compondo o crescente grupo dos sem-noção. “O que muitas vezes se observa é o uso da imagem dos filhos para despertar admiração para si mesmo, num movimento claramente narcisista”, avalia a psicóloga Renata Soares. Ao exibir as gracinhas da prole ainda miúda, os pais não devem esquecer que aquele conteúdo não se apaga tão fácil e que, a depender do teor, periga mais tarde se tornar fonte de constrangimento para os já crescidos. No combate ao sharenting, o Comitê Gestor da Internet no Brasil lançou o Guia Internet Segura para Seus Filhos, onde se encontra o capítulo “Não seja você o vilão”. “A criança deve ter o direito de construir ela própria o seu espaço nas redes, conforme vai amadurecendo e formando sua personalidade”, reforça a analista de segurança Miriam von Zuben, envolvida na produção da cartilha.

No afã de exibir às pessoas as qualidades do filho, o adulto que se põe a postar sem travas pode acabar atropelando regras elementares de privacidade. Um levantamento da empresa americana Security.org indica que 75% dos pais mundo afora publicam informações muito particulares das crianças, um dado impressionante que se soma a outro — apenas 20% deles protegem o nome dos pequenos. Como se sabe, nas mãos de gente mal-intencionada, posts assim podem alimentar crimes os mais variados, a começar pelo cyberbullying e podendo desembocar até na pedofilia.

A experiência vai ensinando a alguns a medida adequada do quanto expor. Era 2019 quando a auxiliar administrativa Amanda Barros iniciou um perfil aberto para a filha Sophia, de 3 anos. Com o tempo, entendeu que não fazia sentido compartilhar momentos íntimos da criança com desconhecidos. “Há seis meses, excluí todos eles”, relata Amanda, que, como outras mães, vê o lado bom de repartir dores e alegrias da maternidade. Se usadas com moderação, essas contas podem até se tornar palco para troca de ideias e conselhos nessa sinuosa jornada que é a criação de filhos. “Às vezes, se formam ali redes de apoio que ajudam a todos”, observa a psicóloga Renata Soares. Isso, ressalte-se, se os seres no início da existência não tiverem as portas de sua privacidade escancaradas. Como em tantos escaninhos da vida, o xis da questão está em jamais ultrapassar os limites da razão.

Publicado em VEJA de 9 de agosto de 2023, edição nº 2853