O ser e o nada: a fortuna e as polêmicas da ‘influencer’ Virginia Fonseca

Fenômeno destes tempos, o influencer, como já sugere o nome, vive de influenciar pessoas sobre quase tudo e, a depender da extensão da plateia nas redes, pode embolsar milhões vendendo produtos e ideias — se bem que neste terreno, não raro, ecoa o vazio. Mas isso é detalhe no caso de uma multidão deles, a exemplo de Virginia Pimenta da Fonseca Serrão Costa, ou simplesmente Virginia, 24 anos. Ela é dona de uma trajetória extraordinária na internet, onde estreou aos 16 e foi galgando degraus até se tornar hoje a maior influencer do país. É pódio que soma o número de seguidores (superior a 80 milhões) com o cachê que leva por publicidade on-line (a partir de 300 000 reais). Casada com o cantor Zé Felipe, filho do sertanejo Leonardo, embala dancinhas coreografadas, exibe o dia a dia familiar e mostra a toda hora corpo e rosto turbinados à base de Botox, preenchimentos, silicone, lipos, harmonizações e mais. A visibilidade se converteu em negócios e polêmica, que Virginia evidentemente adora pelo potencial de elevar suas cifras.

A jovem que não perde oportunidade de revelar o trabalhadíssimo abdômen — alvo de controvérsias por parte de uma ala que a considera “irresponsável” por enaltecer padrão estético difícil de alcançar —, está à frente de uma empresa de suplementos vitamínicos, outra que agencia artistas e uma última de cosméticos, a WePink, com lucro de 30 milhões de reais. “Como empresária, Virginia não planeja tanto e se joga nos projetos”, diz a sócia Samara Pink. Em março, a marca se viu em meio a um festival de críticas ao vender uma base para o rosto a preço bastante acima do mercado. Esperava-­se qualidade, mas começaram a chover nas redes reclamações da clientela dizendo que a tal maquiagem não se fixava à pele, era “uma enganação”.

Virginia e Samara estavam cientes do valor salgado e sabiam que poderiam ser fuziladas. “Precisávamos de algo para chamar atenção para os produtos, então decidimos cobrar caro, justamente para gerar polêmica e viralizar”, explica Samara, deixando às claras a tática de marketing da dupla — que, aliás, funcionou. Meses depois, Virginia protagonizou uma live que em treze horas amealhou, segundo ela, 22 milhões de reais em vendas. “A proximidade com meus seguidores e a constância do meu conteúdo me ajudam”, explica Virginia a VEJA. “Não me arrependo das coisas. Os erros são importantes para ganharmos maturidade”, enlaça.

Nascida em Connecticut, na costa Leste americana, onde o pai atuava como empresário, a influencer deixou os Estados Unidos aos 3 anos e foi morar em Governador Valadares, de onde traz o carregado sotaque mineiro. Os primeiros passos nas redes ela deu no YouTube, quando vivia com a família em Portugal, e foi tomando gosto pela exibição virtual. O pai torcia o nariz, já que a menina não focava nos estudos, e ele, morto há dois anos, queria vê-la com um diploma debaixo do braço. Não aconteceu. “O sonho dele era que a filha fizesse medicina na Universidade de Coimbra”, conta a mãe, Margareth Pimenta. Mas o que Virginia ambicionava mesmo era ser celebridade. Sua carreira deslanchou em 2018, quando engatou um namoro com o já famoso youtuber e gamer Pedro Rezende, com quem fazia vídeos bem-humorados. O desfecho não foi bom. A relação durou menos de dois anos, e o casal terminou cheio de mágoas e um processo. Virginia seria condenada a pagar 2 milhões de reais ao ex por romper com a agência comandada por ele antes do fim do contrato.

Não foi a primeira vez em que se enroscou com a Justiça. Pouco antes, Virginia esteve sob a acusação de dar um calote de 13 000 reais na também influenciadora Dhaisa do Carmo, 27. Ela e outros pagaram por uma ação de divulgação em seu perfil, jamais realizada. “Virginia e sua equipe pararam de me responder e fiquei no prejuízo. No meio da internet, ela tem fama de dar voltas nas pessoas”, atira Dhaisa. Nada disso abalou sua fama, mas ao contrário — só a impulsionou. “Ela conquista espaço ao se mostrar tanto linda e produzida como simples e natural, transmitindo uma veracidade que gera conexão com as pessoas”, avalia Diana Branisso, especialista em marketing digital da Fundação Getulio Vargas (FGV). Na pandemia, ingressou na roda artística ao namorar e logo se casar com Zé Felipe, 25 anos, com quem teve Maria Alice, 2 anos, e Maria Flor, de 10 meses, figurinhas sob o constante holofote das redes. Passou então a cantarolar refrões de canções do marido, como “Roça, roça em mim / Tira o chapéu e a bota e me bota gostosin”.

Ao escancarar cada detalhe de sua vida privada, Virginia está permanentemente na mira dos que desaprovam seu estilo. Com quatro babás para cuidar das filhas, com quem vive em um luxuoso condomínio de Goiânia, enquanto não termina a obra da nova casa de sete quartos, ela é criticada por terceirizar a maternidade, o que acabou lhe levando à terapia para lidar com a pressão. Recentemente, meteu-se em outra confusão de amplo alcance ao selar parceria com a marca BY IK, anunciando uma linha de óculos com seu nome. O estoque esgotou em horas e deu-se um nó: boa parte das pessoas nunca recebeu o produto nem qualquer satisfação. Foram mais de 4 000 queixas no Reclame Aqui, algumas chegando à Justiça, onde a influencer é acusada de danos morais e materiais. Não é de seu feitio, mas o burburinho foi tamanho que ela decidiu se pronunciar, dizendo-se desolada. Quando a poeira parecia baixar, um novo episódio fez subir mais uma vez a temperatura. Ela foi criticada por divulgar um joguinho de azar, daqueles que você paga para girar uma roleta clicando no celular. Na propaganda, garante: “Ganhei 50 000 reais em sei lá quantos minutos… eu tô em choque”.

Não há dúvida de que Virginia aprendeu como poucos a dançar a música da internet, cativando multidões ao lhes fornecer um monte de trivialidades que vendem a ideia de uma vida sem retoques. “Ela sustenta a imagem de um corpo, de uma casa e de uma família perfeitos. E as pessoas consomem esse conteúdo porque querem ser desse jeito”, observa a psicóloga Andrea Jotta, da PUC-SP. Atualmente, Virginia fatura com publicidade dez vezes mais do que quatro anos atrás e criou até um perfil para reunir fãs. Chamou duas delas para pilotarem a conta. “Me senti lisonjeada e eufórica por conversar direto com ela. Sou muito bem tratada, quase como se fosse uma amiga”, derrete-se Eduarda Alcantara, 23 anos, que produz e edita vídeos diariamente para a influencer. “Ela não paga nada, faço por amor mesmo”, arremata. E assim, de post em post, nasce e cresce uma celebridade nas onipresentes redes.

Publicado em VEJA de 15 de setembro de 2023, edição nº 2859