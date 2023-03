Lamborghini Revuelto: substituto do Aventador é o mais rápido da história

Lamborghini dá adeus ao Aventador e, finalmente, revela o nome do seu substituto: Revuelto. O híbrido combina uma versão melhorada do motor 12 cilindros do antecessor com três motores elétricos que, juntos, oferecem 1.015 cavalos de potência. Segundo a marca, o carro é capaz de atingir os 100 km/h em 2,5 segundos e de ultrapassar a velocidade de 350 km/h, o que o torna o mais rápido da história.

O superesportivo mantém as proporções clássicas de um Lamborghini e a tradição de ser nomeado em homenagem a um touro de competição, mas o design futurista por fora e espaçoso por dentro é uma novidade. O interior contará ainda com um câmbio automático de oito marchas e um novo modelo de volante que concentra todos os comandos do painel.

O novato terá pelo menos treze formas de funcionamento, mas três são as principais: a tradicional, em que motores a combustão e elétrico funcionam de forma intercalada; a recharge, em que o térmico recarrega os três elétricos; e a performance, em que todos funcionam ao mesmo tempo.

O modelo foi lançado no ano em que a marca de Sant’Agata Bolognese comemora 60 anos. Ainda sem preço, o carro já está com os primeiros dois anos de produção esgotados. As entregas devem começar no final de 2023. O Lamborghini Aventador custa de 790 mil a 825 mil dólares para a linha de modelos 2023 nos tipos de carroceria conversível e cupê.