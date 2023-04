Klaus Teuber, criador do jogo de tabuleiro Catan, morre aos 70 anos

O designer de jogos de tabuleiro alemão Klaus Teuber, conhecido por criar Catan, imenso sucesso entre os chamados jogos de tabuleiro modernos, morreu no dia 1º de abril, aos 70 anos. Sua morte foi confirmada pela família nesta terça-feira (4), por meio de um comunicado. “A família Teuber anuncia com profunda tristeza e com o coração pesado que seu amado marido e pai faleceu aos 70 anos, após uma breve e grave doença”, diz a nota.

Teuber nasceu em 1952, na pequena vila de Rai-Breitenbach, perto do castelo de Breuberg, na Alemanha central. Ainda criança, brincava com pequenas figuras de lutadores e soldados romanos. Descobriu os jogos de tabuleiro quando cumpria o serviço militar obrigatório como uma forma de entreter a esposa e o filho pequeno nas visitas ao alojamento. Depois, trabalhou como dentista, mas detestava o trabalho, e encontrou no design de jogos uma forma de se divertir. “Eu tinha muitos problemas com a empresa e com a profissão. Eu criava jogos para escapar. Eram mundos que eu mesmo criava”, afirmou em entrevista à revista New Yorker em 2014.

Em 1995, lançou “Colonizadores de Catan” (“Settlers of Catan”), sua maior criação, que anos mais tarde ficaria conhecida apenas como Catan. Tratava-se de um jogo complexo em que os jogadores estabeleciam cidades em um tabuleiro que é reorganizado em cada partida. Um lance de dois dados determina quais espaços produziram recursos, como madeira, trigo, tijolos ou pedras, e era preciso negociar com os adversários para obter os recursos necessários para avançar.

Aos poucos, o jogo abriu as portas para os chamados eurogames, jogos de tabuleiro desenvolvidos inicialmente na Alemanha, nas décadas de 1970, 1980 e 1990, conhecidos pelas mecânicas mais complicadas do que os populares jogos americanos como Banco Imobiliário, com sistemas mais simplórios e dependentes de sorte nos dados.

Em cerca de 15 anos, deixou de ser cultuado apenas por um grupo de aficionados para se tornar uma potência. Até hoje, já foram vendidas mais de 40 milhões de cópias em 40 idiomas. Aqui, no Brasil, o título é publicado pela Devir, junto com algumas das expansões lançadas ao longo dos anos. Em 2019, Catan ganhou uma adaptação eletrônica para o Nintendo Switch. Com a pandemia, Catan voltou a ser muito procurado pelas famílias durante o período mais severo de isolamento social.

Teuber desenvolveu outros títulos e conquistou quatro prêmios no Spiel Des Jahres, mais importante premiação de jogos de tabuleiro do mercado alemão. Mas nenhum obteve o mesmo sucesso internacional quanto Catan.

