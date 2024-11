Heidi Klum aparece em uma versão feminina de E.T., o Extraterrestre no Halloween

Ninguém faz um Halloween como Heidi Klum. Em sua lendária festa anual, a supermodelo surpreendeu mais uma vez ao aparecer em uma versão feminina de E.T., o Extraterrestre, no Hard Hock Hotel, em Nova York, na noite desta quinta-feira, 31.

Ao seu lado, o marido Tom Kaulitz surgiu como o personagem do filme de Steven Spielberg, lançado em 1982.

Diferente dos anos anteriores, Heidi não deu muitas pistas sobre sua fantasia. Em duas semanas, se limitou a postar o traje dentro de um enorme saco preto e uma foto vestida com um macacão nude.

Durante esta quinta, porém, aguçou a curiosidade dos fãs com postagens enigmáticas e uma live, às 13hs, que seria para dar uma prévia da transformação, mas que não revelou muita coisa. “E aqui vamos nós…”, escreveu, na legenda. Duas horas depois do vídeo, ela fez outra publicação, em que mostrava suas mãos com unhas vermelhas segurando o que parecia ser um dedo do pé.

Tradição de duas décadas

A Halloween Party de Heidi Klum, é a festa do Dia das Bruxas mais disputada dos Estados Unidos. Além de reunir convidados famosos como Gigi Hadid, Paris Hilton e Jennifer Lopez, conta com patrocínios de empresas e chega até a vender ingressos por 4000 euros para VIPs. Nada, porém, supera a expectativa pela fantasia da modelo, que a cada ano, surpreende mais pelo realismo e capricho das vestimentas criativas.

No ano passado, Heidi deixou seus convidados maravilhados ao se transformar em um pavão, com dançarinos como penas de sua cauda e seu marido, Tom Kaulitz, fantasiado de ovo. Também surpreendeu com fantasias icônicas de Jessica Rabbit, Princesa Fiona, Wandinha Addams, “Heidi Clones”, além de uma minhoca gigante e uma versão anciã dela mesma.

