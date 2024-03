Finlândia é o país mais feliz do mundo, diz ranking da ONU; Brasil sobe

Carlos Drummond de Andrade disse, certa vez, que “ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade.” Provavelmente seja, se for pensar na felicidade como algo relativo para cada pessoa. Um estudo recente da Universidade de Bristol, no Reino Unidos, mostra que é possível aprender a ser feliz. Mas como mensurar esse conceito tão complexo e elaborar um ranking dos “países mais felizes do mundo”? Elegendo alguns critérios, como faz anualmente o relatório patrocinado pela Organização das Nações Unidas (ONU).

No estudo de 2024, divulgado nesta quarta-feira 20, em que se comemorou o dia internacional da felicidade, levou-se em conta fatores-chaves como apoio social, renda, saúde, liberdade, generosidade e ausência de corrupção. E, pelo sétimo ano consecutivo, o pais mais feliz do mundo é a Finlândia.

Logo depois, aparecem outros países nórdicos como Dinamarca, Islândia e Suécia. Pela primeira vez em mais de 10 anos, os Estados Unidos e a Alemanha não estão no top 20, surgindo nas posições 23 e 24, respectivamente. Já a Costa Rica e o Kuwait entraram nessa classificação, nas posições 12 e 13. Outro ponto interessante é que entre os 20 mais felizes, não tem nenhum país dos mais populosos do mundo – o máximo é o Canadá (na posição 15) e Reino Unido (na posição 20), com mais de 30 milhões de habitantes.

Brasil está mais feliz

Em comparação com o relatório do ano passado, o Brasil subiu cinco colocações, estando atualmente na 44ª posição. Entre os países da América do Sul, o país só fica atrás do Uruguai (26º) e do Chile (38º).

o Afeganistão, atingido por uma catástrofe humanitária após o retorno do Talibã ao poder, em 2020, surge em último lugar no ranking que levou em conta 143 países. Líbano e Jordânia também caíram no índice de felicidade, de acordo com o estudo mundial, divulgado pela Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da ONU desde 2012.

Confira alguns países no Ranking da Felicidade

Finlândia Dinamarca Islândia Suécia Israel Países Baixos Noruega Luxemburgo Suíça Austrália Nova Zelândia Costa Rica Kwait Áustria Canadá

20.Reino Unido

23. Estados Unidos

24. Alemanha

26.Uruguai

38. Chile

44. Brasil

141. Lesot

142. Líbano

143. Afeganistão