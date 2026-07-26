Fim de um tabu: homens exibem e assumem procedimentos estéticos

Durante décadas, os procedimentos estéticos foram tratados como um assunto exclusivo das mulheres. No entanto, esse roteiro começou a mudar. Cada vez mais homens têm falado abertamente sobre harmonização facial, botox e outros retoques, ajudando a derrubar um tabu que por muito tempo ficou restrito aos consultórios. Nas últimas semanas, por exemplo, a transformação de MC Daniel ganhou ampla repercussão nas redes sociais, enquanto a mudança no visual de Vini Jr. também virou assunto entre fãs e especialistas.

Segundo a dermatologista Andréa Sampaio, a procura masculina por procedimentos cresceu de forma consistente, sobretudo por técnicas que preservem a identidade do paciente. “No consultório, observamos um aumento na procura por procedimentos como a harmonização facial, sempre com o objetivo de valorizar os traços masculinos, suavizar os sinais do envelhecimento e preservar a identidade do paciente. Hoje, a estética moderna prioriza resultados naturais e individualizados, respeitando a anatomia e a expressão de cada pessoa”, explicou.

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Além de Vini Jr. MC Daniel, outras mudanças já ganharam ampla repercussão, como o novo look de Latino, a mudança no rosto de Stenio Garcia, com botox e preenchimentos, e o visual diferente que Ximbinha exibe desde 2024.

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A mudança acompanha um cenário mais amplo. Especialistas apontam que a redução do estigma, a influência das redes sociais e a busca por um envelhecimento saudável impulsionam o público masculino, que já não vê problema em assumir intervenções estéticas que antes eram mantidas em segredo. “Mais do que uma questão de vaidade, esse movimento mostra que cuidar da aparência passou a ser entendido como parte dos cuidados com a saúde e a qualidade de vida, independentemente do gênero”, completou.

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