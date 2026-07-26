🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Comportamento

Fim de um tabu: homens exibem e assumem procedimentos estéticos

Retoques não se restringem mais ao universo feminino

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jul 2026, 08h00
Montagem com dois homens: à esquerda, um homem calvo de pele clara sorri, vestindo camisa rosa sobre camisa branca, em fundo roxo. À direita, um homem negro sorri, usando boné preto com detalhes brancos, brinco e colar brilhantes, ao lado de uma mulher loira parcialmente visível
Stenio Garcia e Vini Jr. após procedimentos estéticos (Redes sociais/Reprodução)
Continua após publicidade
Fim de um tabu: homens exibem e assumem procedimentos estéticos Priorizar nos meus resultados Google

Durante décadas, os procedimentos estéticos foram tratados como um assunto exclusivo das mulheres. No entanto, esse roteiro começou a mudar. Cada vez mais homens têm falado abertamente sobre harmonização facial, botox e outros retoques, ajudando a derrubar um tabu que por muito tempo ficou restrito aos consultórios. Nas últimas semanas, por exemplo, a transformação de MC Daniel ganhou ampla repercussão nas redes sociais, enquanto a mudança no visual de Vini Jr. também virou assunto entre fãs e especialistas.

Segundo a dermatologista Andréa Sampaio, a procura masculina por procedimentos cresceu de forma consistente, sobretudo por técnicas que preservem a identidade do paciente. “No consultório, observamos um aumento na procura por procedimentos como a harmonização facial, sempre com o objetivo de valorizar os traços masculinos, suavizar os sinais do envelhecimento e preservar a identidade do paciente. Hoje, a estética moderna prioriza resultados naturais e individualizados, respeitando a anatomia e a expressão de cada pessoa”, explicou.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Além de Vini Jr. MC Daniel, outras mudanças já ganharam ampla repercussão, como o novo look de Latino, a mudança no rosto de Stenio Garcia, com botox e preenchimentos, e o visual diferente que Ximbinha exibe desde 2024.

Siga
Continua após a publicidade

Leia também: 5 jogadores que se renderam à harmonização facial

A mudança acompanha um cenário mais amplo. Especialistas apontam que a redução do estigma, a influência das redes sociais e a busca por um envelhecimento saudável impulsionam o público masculino, que já não vê problema em assumir intervenções estéticas que antes eram mantidas em segredo. “Mais do que uma questão de vaidade, esse movimento mostra que cuidar da aparência passou a ser entendido como parte dos cuidados com a saúde e a qualidade de vida, independentemente do gênero”, completou.

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Estética
Gente
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).