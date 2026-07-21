Além de Vini Jr.: cinco jogadores que se renderam à harmonização facial

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Vini Jr. causou alvoroço ao exibir nova harmonização facial, mas ele não está sozinho! A coluna GENTE relembra outros cinco jogadores de futebol que também se renderam aos procedimentos estéticos para dar um “up” na aparência. Descubra quem são e as mudanças que deram o que falar.

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O atacante Vini Jr., do Real Madrid, dominou as redes sociais na última segunda-feira, 20, ao exibir mudanças com a harmonização facial. Depois de aparecer com um visual repaginado ao lado da namorada, Virginia Fonseca, no lançamento de uma academia em Goiânia, o jogador foi alvo de inúmeros comentários a respeito do procedimento estético.

Embora o episódio tenha causado surpresa, Vinicius passa longe de ser o primeiro jogador a se render à intervenção estética para equilibrar as proporções do rosto. A coluna GENTE relembra cinco atletas que se renderam à harmonização em busca de um up na aparência.

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Ivan

Goleiro do Remo, Ivan chamou a atenção na internet por uma mudança drástica no visual. O próprio atleta divulgou o procedimento, recebendo muitos comentários de torcedores — nem todos positivos.

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Lucas Lima

O meia do Goiás realizou uma harmonização facial em 2021, quando ainda vestia as cores do Palmeiras. Na ocasião, a impressionante mudança gerada pelo procedimento chamou a atenção entre os torcedores, que elogiaram a nova aparência do meia. De acordo com a clínica responsável pela intervenção, Lucas acreditava ter um rosto muito fino e recorreu à harmonização para obter uma aparência mais encorpada.

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Pedro Raúl

Muito elogiado por sua beleza, o centroavante do Corinthians promoveu uma manutenção da harmonização facial em 2024. De acordo com a clínica responsável, ele fez alterações nas olheiras, queixo, ponta do nariz e mandíbula. Vaidoso, o atacante também participou de sessões de laser para a pele e fez novas aplicações de botox.

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Ferreirinha

Atacante do São Paulo, o jogador de 28 anos realizou o procedimento em 2022 e atraiu os olhares dos torcedores pela repaginada estética. Grande parte do público reagiu positivamente à mudança na aparência do jogador, com muitos publicando imagens comparando o antes e o depois de Ferreirinha.

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Léo Pereira

Um dos nomes mais conhecidos no mundo do futebol por realizar procedimentos estéticos, o zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, nunca confirmou publicamente ter feito harmonização facial, mas seu caso é visto como um dos exemplos mais bem-sucedidos do processo. Imagens de antes e depois circulam nas redes sociais, mostrando a diferença na mandíbula do defensor, que se tornou mais marcada e quadrada.

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