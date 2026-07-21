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Esporte

Além de Vini Jr.: cinco jogadores que se renderam à harmonização facial

Saiba quais atletas recorreram ao procedimento para dar um up no visual

Por Flávio Monteiro 21 jul 2026, 16h16 | Atualizado em 22 jul 2026, 14h46
Vini e Virginia
Vini e Virginia (@virginia/Instagram)
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Além de Vini Jr.: cinco jogadores que se renderam à harmonização facial Priorizar nos meus resultados Google

O atacante Vini Jr., do Real Madrid, dominou as redes sociais na última segunda-feira, 20, ao exibir mudanças com a harmonização facial. Depois de aparecer com um visual repaginado ao lado da namorada, Virginia Fonseca, no lançamento de uma academia em Goiânia, o jogador foi alvo de inúmeros comentários a respeito do procedimento estético.

Embora o episódio tenha causado surpresa, Vinicius passa longe de ser o primeiro jogador a se render à intervenção estética para equilibrar as proporções do rosto. A coluna GENTE relembra cinco atletas que se renderam à harmonização em busca de um up na aparência.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

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Ivan

Goleiro do Remo, Ivan chamou a atenção na internet por uma mudança drástica no visual. O próprio atleta divulgou o procedimento, recebendo muitos comentários de torcedores — nem todos positivos.

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Montagem com dois retratos de um homem jovem, um ao lado do outro. À esquerda, ele tem bigode e cavanhaque finos, usa camisa azul e branca de time de futebol. À direita, ele tem barba cheia e sorriso, usa camiseta preta e brinco de argola prateado
(Reprodução/Twitter)

Lucas Lima

O meia do Goiás realizou uma harmonização facial em 2021, quando ainda vestia as cores do Palmeiras. Na ocasião, a impressionante mudança gerada pelo procedimento chamou a atenção entre os torcedores, que elogiaram a nova aparência do meia. De acordo com a clínica responsável pela intervenção, Lucas acreditava ter um rosto muito fino e recorreu à harmonização para obter uma aparência mais encorpada.

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Montagem de duas fotos de um homem branco. À esquerda, ele sorri, com cabelo curto e barba rala, usando camisa azul e branca, falando em um microfone. À direita, ele está sério, com cabelo raspado nas laterais e topete, brincos de argola, fones de ouvido no pescoço e uma cadeira gamer ao fundo
(Reprodução/Twitter)

Pedro Raúl

Muito elogiado por sua beleza, o centroavante do Corinthians promoveu uma manutenção da harmonização facial em 2024. De acordo com a clínica responsável, ele fez alterações nas olheiras, queixo, ponta do nariz e mandíbula. Vaidoso, o atacante também participou de sessões de laser para a pele e fez novas aplicações de botox.

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Comparativo de um homem jovem com barba e cabelo curto, loiro na imagem da esquerda e castanho na imagem da direita, ambos em fundo escuro
(Reprodução/Twitter)

Ferreirinha

Atacante do São Paulo, o jogador de 28 anos realizou o procedimento em 2022 e atraiu os olhares dos torcedores pela repaginada estética. Grande parte do público reagiu positivamente à mudança na aparência do jogador, com muitos publicando imagens comparando o antes e o depois de Ferreirinha.

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Comparativo de um homem jovem antes e depois de um procedimento estético. À esquerda, ele tem cabelo castanho claro com mechas loiras, pele com sardas e barba rala. À direita, o cabelo está mais escuro e curto, a pele mais uniforme e a barba mais cheia, com lábios levemente mais volumosos. Ambos usam brincos de argola prateados e camisetas lisas, uma branca e outra preta, em fundo branco
(Reprodução/Twitter)

Léo Pereira

Um dos nomes mais conhecidos no mundo do futebol por realizar procedimentos estéticos, o zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, nunca confirmou publicamente ter feito harmonização facial, mas seu caso é visto como um dos exemplos mais bem-sucedidos do processo. Imagens de antes e depois circulam nas redes sociais, mostrando a diferença na mandíbula do defensor, que se tornou mais marcada e quadrada.

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Dois homens brancos, um jovem com cabelo curto e suado em camisa amarela e gola verde, e outro com barba ruiva e cabelo cacheado, olhando para o lado
(Reprodução/Twitter)

Virginia Fonseca: 6 polêmicas da influencer (em 2026)

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Vinícius Junior
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