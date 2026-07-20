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Esporte

Vini Jr. surpreende com harmonização facial: veja antes e depois

Estrela da Seleção Brasileira aparece de visual repaginado ao lado de Virginia Fonseca

Por Flávio Monteiro 20 jul 2026, 19h23 | Atualizado em 21 jul 2026, 13h50
O jogador Vini Jr, usando boné preto, camiseta preta e correntes prateadas, sorri e depois autografa uma peça de roupa branca sobre uma mesa de madeira, com sacolas de papel ao lado
 (Reprodução/Instagram)
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Após o fim da Copa do Mundo de 2026, o atacante Vini Jr., da Seleção Brasileira, voltou aos holofotes por motivos não relacionados ao campo. Nesta segunda-feira, 20, o atleta apareceu junto da namorada, Virginia Fonseca, e chamou a atenção por apresentar uma aparência diferente. De barba e com o maxilar marcado, o atleta parece ter feito algum tipo de procedimento estético para realçar a beleza.

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O jogador Vini Jr, usando boné preto, camiseta preta e correntes prateadas, sorri e depois autografa uma peça de roupa branca sobre uma mesa de madeira, com sacolas de papel ao lado

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Homem negro sorridente, de óculos escuros e boné preto com detalhes prateados, usando colar duplo de pedras brilhantes e camiseta preta, em frente a um carro escuro

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Duas imagens lado a lado. À esquerda, um homem negro de perfil, usando boné branco, óculos escuros e camisa polo preta da CBF, em meio a uma multidão. À direita, outro homem negro de perfil, usando boné preto e colar prateado, autografando um papel sobre uma mesa

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