Vini Jr. surpreende com harmonização facial: veja antes e depois

Após o fim da Copa do Mundo de 2026, o atacante Vini Jr., da Seleção Brasileira, voltou aos holofotes por motivos não relacionados ao campo. Nesta segunda-feira, 20, o atleta apareceu junto da namorada, Virginia Fonseca, e chamou a atenção por apresentar uma aparência diferente. De barba e com o maxilar marcado, o atleta parece ter feito algum tipo de procedimento estético para realçar a beleza.

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