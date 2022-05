Entenda por que vai fazer tanto frio nos próximos dias

A partir da madrugada de quarta-feira (18) as temperaturas vão despencar em diversas regiões do Brasil. Em São Paulo, a mínima chegará a 6°C. Em outras cidades das regiões sudeste e centro-oeste, os termômetros devem marcar menos de 10°C. A sensação de frio, no entanto, será ainda mais baixa do que esse valor.

Há possibilidade de geadas e queda de neve e chuva congelante, um fenômeno em que a precipitação congela ao entrar em contato com a superfícies, em alguns municípios da região Sul. Geadas também são esperadas no oeste e no sul de São Paulo, em Mato Grosso e também no Sul de Minas Gerais. Em Santa Catarina, moradores de Urupema e Urubici já registraram os primeiros flocos de neve.

A queda nas temperaturas é causada pelo deslocamento de uma massa de ar polar vinda da Argentina, somada à passagem de um ciclone extratropical. Os dois fenômenos aumentam a umidade e podem provocar o frio e a neve, atípicos para esse período do outono.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), são esperadas rajadas de vento de até 60 km/h e haverá pouca amplitude térmica, ou seja, a diferença entre a mínima e a máxima temperatura. Ao menos até sexta-feira os termômetros não devem passar de 18°C.

O frio também será sentido na região Norte do Brasil. Só em alguns estados do Nordeste que não são aguardadas quedas bruscas na temperatura.