Dicionário americano escolhe ‘autêntico’ como palavra de 2023. Entenda

Authentic. Na tradução para o português, autêntico — ou autêntica, já que na língua oficial do Brasil a palavra tem gênero. Na era da inteligência artificial, do deepfake e das fake news, o dicionário em língua inglesa Merriam-Webster não poderia ser mais certeiro ao escolher sua Palavra do Ano.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 27. Segundo a equipe editorial, a busca pela palavra teve um aumento substancial em 2023, “impulsionada por histórias e conversas sobre IA, cultura de celebridades, identidade e mídia social”.

No dicionário Houaiss, “autêntico” tem treze significados, incluindo “reconhecido como legítimo; fidedigno”, “não imitativo; verdadeiro”; e também “que tem autoridade; válido”. Embora seja claramente uma qualidade desejável, é um conceito difícil de definir e está sujeito a debate.

Celebridades como os cantores Lainey Wilson, Sam Smith e especialmente Taylor Swift, que encerrou sua turnê pelo Brasil no domingo, 26, em São Paulo, ganharam as manchetes em 2023 com declarações sobre a busca por sua “voz autêntica” e “eu autêntico”.

Continua após a publicidade

Elon Musk foi destaque quando disse que as pessoas deveriam ser mais “autênticas” nas redes sociais – mesmo que isso signifique espalhar preconceitos, como vem acontecendo no Twitter desde que o bilionário assumiu o controle. Aplicativos como BeReal fazem da gravação de experiências “autênticas” seu objetivo principal.

Em meio a questionamentos sobre o que é autêntico, a palavra ganhou ainda mais valor. Não se trata apenas de uma busca linguística; é uma reflexão profunda sobre a verdade e a validade que transcende os limites do léxico. Para Peter Sokolowski, o editor geral do Merriam-Webster, 2023 foi um ano de “crise de autenticidade“.

A escolha de “authentic” marca o vigésimo ano dessa tradição do Merriam-Webster, que destaca que, em 2023, a busca por autenticidade reflete uma preocupação global com a verdade e a integridade. Num ano de mudanças e desafios, a palavra “autêntico” soa como um chamado à sinceridade, destacando-se no vasto e dinâmico panorama das palavras que moldam nossa compreensão do mundo.

Continua após a publicidade