Desenhar nas unhas as iniciais do parceiro é nova tendência entre famosos

Quando a ex-modelo Luma de Oliveira, 57 anos, apareceu de coleira à frente dos ritmistas da escola de samba Tradição, no desfile do Carnaval de 1998, no Rio, ela fez história. Justinha no pescoço, a peça ostentava o nome Eike, de Eike Batista, à época marido de Luma. As letrinhas bordadas com pedrinhas brilhantes produziram muito barulho em torno do gesto. Houve quem tenha achado ruim a postura supostamente submissa da esposa. Alguns poucos, poucos mesmo, viram na atitude uma demonstração de liberdade feita por uma mulher segura de si. Há um eco daquele episódio na recente onda de homenagens aos parceiros que se espalham entre as celebridades pelo mundo, ampliadas pelas redes sociais. A plataforma agora são as unhas.

A atriz e cantora Jennifer Lopez e as irmãs Kim e Kourtney Kardashian resolveram declarar-se publicamente pintando na ponta dos dedos as iniciais dos nomes dos namorados. Como de hábito, o universo fashionista embarcou na tendência. No último mês, a pesquisa no Google pelo termo “unhas com as iniciais dos noivos” cresceu 3 800%. No onipresente TikTok, há mais de 15 milhões de visualizações para a hashtag #boyfriendnails (unhas de namorado, em tradução livre).

O burburinho começou quando a atriz Megan Fox e o noivo, o músico Machine Gun Kelly, apareceram acorrentados pelas unhas no lançamento de uma marca de esmaltes, em dezembro do ano passado. O rastilho de pólvora ganhou tração há um mês, quando Jennifer Lopez, a JLo, exibiu a unha do dedo anelar esquerdo com as iniciais “J”, do nome dela, e “B”, de Ben Affleck, o ator de quem ficou noiva em abril. A decoração deu mais visibilidade ao anel de noivado com um diamante de 8,5 quilates.

Convém ressaltar que, na contramão do que ocorreu com a exibição de Luma, agora não há hipótese de a iniciativa ser considerada uma afronta à liberdade feminina. A sociedade está atentíssima, e não autorizaria recuos nas conquistas das últimas décadas. Está claro que o gesto é apenas uma mostra de afeto, simples assim. A polêmica atual é de outra natureza. Na era das relações descartáveis, efêmeras, é difícil saber se o namoro ou o casamento vingarão além do tempo de duração da manicure. “Ela dura quinze dias”, diz a especialista Gi Camargo, de São Paulo. No caso de JLo e Ben Affleck, parece que sim. Depois de um namoro entre 2002 e 2004, tudo indica que o novo casal queridinho dos Estados Unidos terá vida longa.

Publicado em VEJA de 13 de julho de 2022, edição nº 2797