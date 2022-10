Depois de Gap e Balenciaga, Adidas termina contrato com Kanye West

O rapper Kanye West (agora conhecido apenas como Ye) sempre teve fame de polêmico desde que arrancou o microfone das mãos de Taylor Swift durante uma premiação musical, mas nos últimos tempos suas declarações estão absolutamente fora de controle. Após aparecer com uma camiseta com os dizeres “Vidas Brancas Importam”, um slogan dos supremacistas brancos, e enfileirar comentários antissemitas, o músico vem sofrendo represálias das empresas com quem trabalha.

Encerrou a parceria com a Gap, com quem esperava gerar mais de US$ 1 bilhão em vendas, e viu seu contrato com a grife Balenciaga ser cancelado. E, agora, a Adidas, sua principal parceira comercial, também encerrou a colaboração com o rapper. O término tem efeito imediato. A marca alemã é dona de todos os modelos, cores antigas e variações dos modelos desenhados por West durante os sete anos de parceria.

“A Adidas não tolera antissemitismo e qualquer outro tipo de discurso de ódio. Os comentários e ações recentes de Ye foram inaceitáveis, odiosos e perigosos, e violam os valores da empresa de diversidade e inclusão, respeito mútuo e justiça”, diz a companhia em comunicado.

A decisão terá um impacto financeiro para a empresa, que espera deixar de ganhar cerca de 250 milhões de euros.