Companhias aéreas brasileiras retomam serviço de bordo de forma gradual

Por pouco mais de dois anos, o serviço de bordo foi suspenso em voos nacionais por conta da pandemia. Agora, depois que a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) anunciou a liberação para que refeições sejam feitas a bordo, as companhias brasileiras tem voltado a oferecer o serviço, ainda que de forma gradual.

Por enquanto, apenas a Azul já retomou o serviço de bordo em suas aeronaves. Snacks e bebidas têm sido oferecidas aos passageiros desde o último domingo. A Gol Linhas Aéreas anunciou que vai oferecer lanches a partir de 1º de junho apenas voos que partem dos aeroportos de Congonhas e Guarulhos, em São Paulo, e posteriormente será ampliado para voos a partir do Rio de Janeiro, Galeão e Santos Dumont, chegando a 100% no Brasil a partir de 16 de junho. No caso da Latam, os alimentos voltam a ser distribuídos aos passageiros a partir de primeiro de junho.

De acordo com a Anvisa, o uso de máscaras dentro do avião e nas áreas restritas dos aeroportos segue obrigatório. A retirada da proteção durante o voo vale apenas para quando o passageiro for comer ou se hidratar.

Antes de anunciar a liberação do serviço de bordo, a agência sanitária também permitiu o retorno da capacidade máxima de passageiros.

Com informações da Agência Brasil.