Como um comercial de 2021 continua a ser alvo de homofobia nas redes

Em 2021, a Volkswagen escolheu um casal gay para protagonizar a campanha de lançamento do novo Polo. Na época, os dois, que se relacionam também na vida real, foram alvo de ataques homofóbicos nas redes. O problema é que cada vez que alguma foto dessa campanha vai ao ar acontece a mesma coisa. Nos últimos dias, a empresa publicou em suas redes outra imagem dos dois ao lado do carro, e novamente a caixa de comentários se transformou em um revoltante espaço de intolerância.

A polêmica só ganhou força depois que um vídeo de origem incerta criticando a publicidade foi divulgado em aplicativos de mensagem. As pessoas foram buscar não apenas o post do dia 6 de maio, o mais recente, mas também todas as imagens anteriores da campanhas para expressar sua intolerância, criticando a “lacração” e dizendo sentir “vergonha” de ter o carro da propaganda.

O post não tem apenas comentários negativos, obviamente. Muitos seguidores manifestaram seu apoio com mensagens positivas e emojis de coração nas mais variadas cores.

Em nota, a empresa afirmou que não pretende retirar a campanha do ar por conta da repercussão. “A diferença enriquece, o respeito une. A Volkswagen do Brasil celebra a diversidade sexual. Promover a Diversidade & Inclusão é um dos pilares estratégicos da marca. A premissa da marca é garantir um comportamento respeitoso e inclusivo, dentro e fora da empresa, com parceiros diretos ou indiretos de negócio”, diz a mensagem.

