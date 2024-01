Como Pharrell Williams levou o velho oeste à Semana de Moda de Paris

Prestes a completar um ano como diretor criativo da grife francesa Louis Vuitton, o músico e designer Pharrell Williams apresentou a nova coleção de outono/inverno, inspirada no Velho Ooeste. As peças despertaram a atenção do público. O Google Trends, ferramenta que mede os termos mais buscados na plataforma, registrou um aumento repentino de interesse nas pesquisas feitas tanto com o nome de Pharrell Williams quanto da própria Louis Vuitton nesta terça, 17.

Isso se deve principalmente à maneira como o estilista interpretou o imaginário do Oeste americano. Além da ambientação do próprio desfile, que mostrava um canyon, Williams se baseou na necessidade dos antigos cowboys de viajarem pelo território americano para compor roupas que refletem essa vocação para a estrada. As peças, no entanto, mostram o cuidado da grife com a artesania envolvida na confecção das roupas. As jaquetas de couro tinham relevos, os jeans receberam bordados florais com detalhes em pérola e os ternos de camurça apresentavam botões de turquesa.

Na passarela, Williams falou sobre sua inspiração. “Eu sinto que quando vemos os cowboys retratados, vemos apenas algumas poucas versões. Nunca conseguimos ver como alguns deles realmente se pareciam. E eles se pareciam conosco, se pareciam comido. Eles eram negros, eram nativos americanos”, afirmou.

Alguns dos acessórios apresentados foram elaborados por membros das etnias indígenas Dakota e Lakota, que trabalharam sob a direção criativa de Dee Jay Two Bears, da tribo Sioux Standing Rock. A decisão tenta evitar polêmicas envolvendo o uso de saberes tradicionais indígenas em um ambiente comercial de luxo.

Williams não é o único a retratar o imaginário do Velho Oeste selvagem norte-americano sob um novo olhar na moda. Em 2021, a Ivy Park, marca da cantora Beyoncé em parceria com a Adidas, lançou uma coleção inspirada nas vestimentas dos cowboys, com muitos cortes ousados e uso da cor azul de jeans.

A apresentação da coleção da Louis Vuitton marcou o início da Semana de Moda de Paris, nesta terça-feira, 17.