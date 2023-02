Campanha de veganismo bate recorde de inscritos e ganha força no Brasil

Janeiro é o mês das promessas de mudanças de hábitos e da adesão de novas rotinas e comportamentos. A Veganuary, organização internacional que promove uma alimentação baseada em vegetais, lança anualmente um movimento global de introdução ao veganismo que ganha tração nesse período de grandes promessas. A décima edição da campanha, realizada em 2023, bateu todos os recordes, atingindo mais de 700 mil pessoas. E os brasileiros estão entre os principais adeptos.

De acordo com as estatísticas da YouGov na América Latina, 8% dos brasileiros se mostraram abertos a adotar a dieta proposta pela Veganuary no último mês. Esse tipo de proposta alimentar vem se tornando cada vez mais comum no país, atingindo quase 30 milhões de pessoas. Além do Brasil, a campanha teve a adesão de quase todos os países do mundo. Apenas a Cidade do Vaticano e a Coreia do Norte (onde o uso da internet é proibido) ficaram fora da lista oficial. Embora o recorde batido seja uma excelente notícia, estudos sugerem que eles podem não corresponder ao todo e que o número de adeptos do veganismo na campanha de janeiro pode ter sido significativamente maior do que os inscritos oficialmente no site.

Os bons índices refletem a presença da Veganuary nas mídias sociais. Somente no mês de janeiro deste ano mais de 300 milhões de pessoas interagiram com a Veganuary em redes. A campanha da organização ganhou apoiadores de peso, como a apresentadora Xuxa, a ativista animal Luisa Mell, o ator Joaquin Phoenix, a cantora Billie Eilish, o músico Paul McCartney, o guitarrista Brian May, do Queen, e o ator Ryan Eggold (que participou diretamente da campanha de 2023).

Apesar de ter janeiro como o grande foco da campanha, a adesão ao Veganuary não é restrita ao primeiro mês do ano. A inscrição nas campanhas pode ser feita gratuitamente e a partir dela os interessados têm acesso a um ebook com receitas de pratos baseados em plantas, ao kit inicial oficial do veganuary e a 31 emails diários com informações nutricionais, dicas, receitas e planos alimentares.