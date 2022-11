Assim como Lady Di, Dilma Rousseff também tem sua “roupa da vingança”

Durante o discurso da vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, no último domingo 30, em São Paulo, após derrotar Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições presidenciais, uma mulher em especial chamou a atenção pelo que estava vestindo: Dilma Rousseff. E não era só porque a blusa era vermelha, a cor que representa o PT (Partido dos Trabalhadores), mas sim por ser a mesma que ela usou ao deixar o Palácio da Alvorada pela última vez, depois de sofrer um impeachment em 2016. Naquela época, a ex-presidente afirmou: “Nós voltaremos”. Foi exatamente o que aconteceu, e ela fez questão de aparecer com a mesma blusa, o seu “look da vingança”.

Assim, Dilma entra no rol de personalidades que já usaram a moda para, literalmente, se vingar. Entre essas roupas tão emblemáticas, a mais famosa é o vestido preto que a Princesa Diana usou na mesma noite em que foi ao ar uma entrevista na TV, em que o Rei Charles III (na época, Príncipe Charles), assumiu que a tinha traído com Camilla Parker-Bowles. Naquela noite de 29 de junho de 1994, Lady Di já havia escolhido seu look para participar da festa da revista Vanity Fair, na Serpentine Gallery, em Londres, mas ao receber essa informação, mudou de ideia na última hora e apareceu sexy e poderosa naquele modelo Christina Stambolian, roubando todas as atenções. É claro que no dia seguinte, seu vestido que ficou mundialmente conhecido como “revenge dress” (vestido da vingança) colocou a princesa de Gales como destaque em todos os jornais, ofuscando a entrevista do atual rei da Inglaterra.

Inspiradas pela atitude ousada e corajosa de Lady Di, outras estrelas do cinema e da música também usaram seus “vestidos da vingança”. Em 2005, por exemplo, Jennifer Aniston escolheu um elegante e sofisticado modelo da Chanel para sua primeira aparição pós-separação de Brad Pitt, que, diziam as más línguas, a tinha traído com Angelina Jolie. Em setembro de 2017, foi a vez de Angelina fazer a mesma coisa e aparecer deslumbrante durante o Festival de Cinema de Toronto, a bordo de um Ralph & Russo preto de um ombro só, após anunciar o divórcio do mesmo galã.

Já Rihanna, na mesma noite que se separou de Drake em junho de 2014, surgiu poderosa e com a clara intenção de brilhar e mostrar ao mundo o que o rapper estava perdendo. Com um vestido transparente e cheio de cristais Swarovski assinado por Adam Selman, ela recebeu o prêmio de Fashion Icon do Conselho de Fashion Designers da América (CFDA), no CFDA Fashion Awards, em Nova York. A transparência e as fendas e recortes também serviram de armas para as irmãs Gigi e Bella Hadid se vingarem de seus ex-namorados. Em 2015, Gigi deu de cara com o ex namorado, o cantor Joe Jonas no American Music Awards, vestida com um modelo Bao Tranchi totalmente branco, decotado e com uma enorme fenda. Rodeada de paparazzi, ela roubou a cena, assim como sua irmã, Bella no ano seguinte, que surgiu em um vestido totalmente transparente da marca Julien Macdonald na festa pós Victoria’s Secret Fashion Show!, em Paris, onde encontrou seu ex, o cantor The Weeknd. Vinganças em grande estilo!

