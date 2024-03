Após saída de estilista, Valentino está fora da temporada de alta-costura

A Valentino anunciou nesta quarta-feira, 27, que não estará no calendário da próxima temporada de moda internacional, que ocorre em junho. Após a saída do estilista italiano Pierpaolo Picciolli do cargo de diretor criativo da maison, que ocupava há 16 anos, a grife informou que não fará os desfiles masculinos de Milão e tampouco a apresentação de alta-costura, em Paris.

Estendemos a nossa mais profunda gratidão a ele por escrever um capítulo importante na história da Maison Valentino”, disse Rachid Mohamed Rachid, presidente da Valentino, sobre a saída do estilista. “A sua contribuição ao longo dos últimos 25 anos deixará uma marca indelével”, completou.

Pierpaolo assumiu a direção criativa das coleções masculinas da grife em 2008, após o fundador, Valentino Garavani, se aposentar e deu uma nova roupagem, que tornou a grife uma referência de elegância no cenário fashion mundial. Em 2016, o italiano passou a comandar também o feminino, com a saída de Maria Grazia Chiuri, que foi para a Dior.

“Nem todas as histórias tem começo e fim, algumas vivem uma espécie de presente eterno que brilha com uma luz intensa, tão forte que não deixa sombras. Estou nesta empresa há 25 anos, e há 25 anos que existo e convivo com as pessoas que teceram comigo os enredos desta linda história que é minha e nossa”, escreveu Picciolli, em seu perfil no Instagram. “Tudo existiu e existe por causa das pessoas que conheci, trabalhei, compartilhei sonhos e criei beleza, construí algo que pertence a todos, e permanece inalterado e tangível.”

Volta e Novo Nome

Segundo a Valentino, os desfiles voltarão ao calendário fashion na temporada de Verão 2025, em setembro, já com um novo estilista. Segundo uma nota da revista norte-americana WWD, o também italiano Alessandro Michele – que até 2022, assinada as coleções da Gucci – é o nome mais cotado para assumir a vaga deixada por Picciolli. O designer, porém, ainda não se pronunciou sobre o assunto.