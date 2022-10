A nova e curiosa forma de artistas pedirem votos para Lula

Atualizado em 26 out 2022, 19h07 - Publicado em 26 out 2022, 18h44

Por Simone Blanes Atualizado em 26 out 2022, 19h07 - Publicado em 26 out 2022, 18h44

Alguns artistas estão se movimentando de uma forma bastante curiosa nas redes sociais em prol de Luiz Inácio Lula da Silva, para o segundo turno da eleição presidencial, que acontece no domingo 30.

Mais do que demonstrar apoio ao candidato por meio de vídeos, nomes como Daniela Mercury, Paulo Vieira e Sérgio Marone estão adotando uma abordagem mais ativa no twitter e pedindo o telefone de indecisos para, pessoalmente, convencê-los a votar no petista.

Confira as postagens:

Ei, vc tem algum amigo ou parente que eu possa conversar para convencer a votar no @LulaOficial ? Me mande nome e telefone no direct. ☀️😂💋 — Daniela Mercury (@danielamercury) October 24, 2022

Vocês têm algum parente que pode ser convencido por mim a votar no Lula? Essa semana vou ligar pra um monte de gente. — PAULO VIEIRA (@PauloVieiraReal) October 24, 2022

Vocês têm algum parente que pode ser convencido por mim a votar no Lula? Essa semana vou fazer live e chamar os indecisos, quero gravar videos específicos pra essas pessoas também.. — Sergio Marone (@SergioMarone) October 24, 2022

Continua após a publicidade