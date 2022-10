As duras críticas de Junior Lima a Jair Bolsonaro

Atualizado em 18 out 2022, 18h40 - Publicado em 18 out 2022, 18h36

Por Simone Blanes

Em um vídeo publicado nesta terça-feira 18, no perfil Jornalistas Livres, no Instagram, Junior Lima comparou o bolsonarismo ao nazismo de Adolf Hitler. De forma clara, o cantor e músico fala sobre os discursos do atual presidente que, segundo ele, prega o racismo e a homofobia. “Dá medo de ver Bolsonaro querendo ser presidente. Não é possível o discurso de ódio que esse cara tem”.

Segundo o cantor, é o mesmo discurso de intolerância pregado na época do nazismo, mas de forma mais diluída. “Discurso de ódio nunca vai me convencer”. Junior cita ainda os discursos de ódio do atual presidente como um grande problema. “Não é porque o cara tem uma opção sexual diferente da minha, tenho que odiá-lo. Que coisa mais estúpida”, afirma, acrescentando. “Então está faltando problema de verdade. Ou então tem que olhar para si mesmo porque está com vontade de ser igual ao cara que critica”.

O irmão de Sandy ainda fala que perdeu o medo de não falar para não desagradar. “Tem que ter medo do mundo como está”.