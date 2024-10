50 Tons de Cinza? Na verdade, um único tom será a cor do ano de 2025

Vista como uma autoridade quando o assunto são cores, a Pantone – empresa que oferece uma linguagem universal para marcas de moda e fabricantes sobre tendências relacionadas às paletas – anuncia anualmente sua aposta de cor para o ano seguinte. Para 2025, será a Moonbeam Grey (algo como um cinza, em um tom raio da lua, ou seja, mais claro).

Sempre requintado em todas as suas interpretações, tanto para a moda feminina quanto para a masculina, o cinza celebra a elegância e a discrição. Embora seja bastante associado à alfaiataria ou ao estilo comfy (confortável), surpreende em tecidos mais nobres, exatamente a linha sugerida pela Pantone, em um tom mais brilhante e misterioso, assim como um “raio de lua”.

“São pragmáticos, mostram caráter e profundidade, mas com um toque fashion que os eleva do tradicional e transforma em algo muito mais contemporâneo e estimulante”, afirmou Leatrice Eiseman, diretora executiva do Pantone Color Institute.

Ainda de acordo com a empresa, trata-se de um espelho do desejo de alinhamento com o precioso mundo natural, que traz essa harmonia de tons neutros e atemporais. Por isso, aparecerão tanto nas roupas básicas como nos looks de noite, além, é claro, da boa alfaiataria.

Nas passarelas

As passarelas das semanas de moda internacionais já mostraram a força do cinza. Na Alberta Ferretti, o cinza moonbeam foca na noite, iluminando minivestidos plissados ​​em chiffon, leves e com renda. Já a Fendi apostou em um lado mais descontraído, com a matiz aparecendo em roupões e vestidos túnicas combinados às calças largas. A Boss e a Bottega Veneta também trouxeram suas versões baseadas na alfaiataria criativa.

Veja os looks: