Brilho, alta costura e barbiecore: o dramático red carpet de Almodóvar em Veneza

Hoje, segunda-feira, 2, foi dia de Julianne Moore. E de Tilda Swinton. E Pedro Almodóvar. Um trio muito aguardado no Festival de Cinema de Veneza não só pela exibição de “The Room Next Door”, primeiro filme inteiramente em inglês do diretor espanhol e que concorre ao Leão de Ouro, mas pelas próprias aparições, sempre surpreendentes, já que cada um é dono de um estilo único.

E claro, não decepcionaram. Julianne Moore foi, sem dúvida, a que mais brilhou, ao surgir em um vestido cintilante, coberto de lantejoulas douradas, da Bottega Veneta. Não contente, ainda apostou em pingentes em formato de gota, tão dourados quanto o vestido. Julianne estava literalmente solar, com seus cabelos ruivos presos em um rabo de cavalo baixo.

Bem mais discreta, mas sem perder sua aura misteriosa, Tilda atraiu os holofotes sendo completamente fiel ao seu estilo minimalista. Encantou com um look inspirado no mundo do balé em tons de cinza, da última coleção de alta costura desenhada por Virginie Viard para a Chanel. O rosto praticamente limpo e o penteado inconfundível destacou o lindo earcuff, impecavelmente coordenado com o restante da produção.

Outro que também não passou despercebido foi o próprio Pedro Almodóvar. Entre os cineastas mais pops, apostou no “barbiecore” e apareceu com um costume todo cor-de-rosa, da marca espanhola Loewe, combinado com sapato preto e joias da Bulgari. Se for depender das escolhas de moda, o trio foi de notável a completamente memorável.

Continua após a publicidade

Confira os looks: