Confirmado: Virginie Viard está fora da Chanel

Virgine Viard está fora da Chanel. A maison francesa confirmou a saída da estilista, que estava à frente da direção criativa da marca há cinco anos, desde a morte de Karl Lagerfeld, em 2019. “Chanel confirma a saída de Virginie Viard após uma rica colaboração”, resumiu a grife, em comunicado.

Embora muita gente do universo da moda torcesse o nariz para Viard, que mantinha um difícil desafio de, ao mesmo tempo, preservar o brilhante legado da fundadora Coco Chanel (1883-1971) e do kaiser alemão, e atender às demandas comerciais, ninguém entendeu, já que em recente anúncio, a marca havia tecido elogios aos bons números alcançados pela diretora criativa, que trabalhou na grife durante 30 anos.

Segundo uma matéria publicada na revista WWD, a maison francesa aumentou cerca de 16% de vendas do prêt-à-porter no último ano, e muito desse sucesso, de acordo com a grife, vinha do trabalho de Virginie, que chegou a aumentar 23%, desde que assumiu o cargo. “Apesar da desaceleração nos gastos globais com luxo, e pelas reações na web sobre o ready to wear e o aumento de preços de itens, vamos manter a estratégia da marca e a direção criativa”, afirmaram Leena Nair, a CEO global da marca e Philippe Blondiaux, diretor financeiro.

Críticas ferrenhas e falta de carisma

Por outro lado, as críticas às coleções da estilista eram intensas nas redes sociais e ela, em si, era considerada “apagada”, não chegando nem perto do carisma de seu antecessor, que assim como a fundadora, movimentavam a Chanel. Fatos que devem ter influenciado na decisão da grife, já que em tempos de smartphones, é importante que as marcas repercutam bem nas redes sociais, especialmente frente às novas gerações conectadas e vaidosas.

Agora, a pergunta é: quem vai assumir? As apostas giram em torno de Hedi Slimane, atualmente na Celine, mas com rumores de saída; Pierpaolo Piccioli, que saiu da Valentino após 25 anos, deixando a grife fora da última temporada de alta-costura, em Paris; e Sarah Burton, estilista que desenhou o vestido de noiva da Princesa de Gales, Kate Middleton, e que deixou da Alexander McQueen, em 2023.