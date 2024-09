“Anos loucos” e tendências atuais marcam o desfile de 100 anos da Fendi

Fundada em 1925, a Fendi celebrou seus 100 anos no desfile de abertura da Semana de moda de Milão, nesta terça-feira, 17. No maior estilo “carpe diem”, a marca mergulhou no passado – época dos chamados “Anos Loucos” para propor uma mistura de referências daquela época às tendências contemporâneas.

Assim, se viu um desfile cheio de contrapontos: ready-to-wear e alta-costura, elegância e descontração, trench coats e hot pants, feito à mão e não. “É sobre modernidade em estilo e atitude”, resumiu o diretor artístico de alta-costura e moda feminina da grife centenária, Kim Jones.

Segundo ele, que assina a coleção primavera/verão 2025, o modernismo surge no design e no pensamento, que na abordagem da marca, se mistura às técnicas e humores da época. Mais do que isso, porém, a ideia da Fendi era trazer leveza em peças de seda, organza e camurça, assim como as texturas felpudas.

Os tons pastel e terrosos ganharam força, assim como detalhes como rendas, amarrações e transparência. Outros elementos como as franjas, em clara referência ao Charleston da década de 1920, e delicados bordados Art déco também pautaram a apresentação.

Continua após a publicidade

Clássico Revisitado

Um ponto alto foi a bolsa Baguette, clássico da grife, que desta vez assumiu uma versão maior, homenageando o enorme legado da família Fendi. “Sempre penso na conexão entre a moda e o tempo, definida pela qualidade, algo que minha avó Adele, fundadora da Fendi, não abria mão”, disse Silvia Venturini Fendi, diretora artística de acessórios. Carpe Diem!