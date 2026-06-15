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Como a moda fez Travis Scott roubar a cena no jogo do Brasil na Copa?

Do Mundial às ruas, Travis rapper transforma as cores do Brasil em objeto de desejo e reforça a conexão entre futebol, moda e cultura pop

Por Simone Blanes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2026, 14h00
Com Maísa Silva nos bastidores, Travis Scott rouba a cena pela moda
Com Maísa Silva nos bastidores, Travis Scott rouba a cena pela moda (Reprodução internet/Reprodução)
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Como a moda fez Travis Scott roubar a cena no jogo do Brasil na Copa? Priorize VEJA no Google

Na estreia do Brasil na Copa do Mundo 2026, o mundo estava de olho na seleção. Mas a turma da moda rapidamente voltou seus olhares a um torcedor especial que além de chamar a atenção pela vibração com o gol de Vinícius Jr, roubou a cena pelo que estava vestindo: Travis Scott, com uma camiseta amarela e detalhes em verde, da nova coleção cápsula de sua marca, Cactus Jack, lançada recentemente em collab com a Nike e inspirada na lendária linha Total 90, febre absoluta nos gramados dos anos 2000 em homenagem a dez países apaixonados por futebol — entre eles, o Brasil.

Virou a imagem fashionista do jogo – o rapper americano é um dos nomes mais influentes do streetwear contemporâneo e, mesmo tendo outros países contemplados na coleção de sua grife, deixou claro de que lado estará quando o Mundial chegar à reta decisiva: “vou torcer pelo Brasil”, afirmou o astro, que conheceu a atriz Maisa Silva nos bastidores (veja o vídeo).

A declaração não surpreende quem acompanha sua relação cada vez mais próxima com os ídolos brasileiros. Amigo de Vini Jr., de quem recebeu camisas e peças exclusivas nos últimos meses, Travis também já foi visto ao lado de Neymar em eventos e bastidores ligados ao universo do futebol. A coleção, no entanto, sim. E chega no momento perfeito já que o futebol voltou ao centro da moda graças à estética blokecore, que transformou camisas de times e uniformes esportivos em peças de uso cotidiano.

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Travis entende esse movimento como poucos. Em vez de reproduzir fielmente o passado, ele reinterpreta a nostalgia com seu olhar característico: silhuetas amplas, cores desgastadas, referências vintage e uma atitude que mistura arquibancada e backstage de festival. O resultado é uma linha que interessa tanto aos fanáticos por futebol quanto aos seguidores da moda de rua.

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Coleção Cactus Jack X Nike: futebol inspira streetwear e vira objeto de desejo pela marca de Travis Scott
Coleção Cactus Jack X Nike: futebol inspira streetwear e vira objeto de desejo pela marca de Travis Scott (Divulgação/Divulgação)

Camisas de jogo, moletons pesados, jaquetas de treino, bonés e camisetas gráficas carregam o DNA da Total 90, mas com a assinatura visual que transformou a Cactus Jack em fenômeno global e com assinatura de peso. Tanto que as colaborações de Travis Scott com a Nike estão entre os lançamentos mais disputados do mercado. Seus tênis costumam esgotar em minutos e movimentam milhões no mercado de revenda. O alcance é tão grande que peças da grife de streetwear passaram a ocupar um espaço semelhante ao de uma camisa oficial da Seleção: mais do que roupas, tornaram-se símbolos de pertencimento, desejo e identidade cultural.

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Se antes a camisa do Brasil era um uniforme de torcida, hoje ela também circula nas passarelas, nos festivais de música e nos perfis mais influentes da moda global. Travis Scott potencializa esse movimento o vestir o amarelo, celebrar Vini Jr. e reinterpretar a estética do futebol para uma nova geração, mostrando que a paixão pelo Brasil já ultrapassou os gramados e chegou definitivamente ao guarda-roupa.

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