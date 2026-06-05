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A Copa do Mundo de 2026 já começou nos bastidores! Antes da bola rolar, as seleções transformam aeroportos e centros de treinamento em verdadeiras passarelas. Jogadores viram embaixadores de estilo, com marcas disputando contratos. Descubra como moda e futebol se unem em um espetáculo visual que define tendências e a imagem de cada equipe.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Antes do primeiro apito, antes dos gols improváveis e das lágrimas de vitória ou derrota, existe um outro espetáculo acontecendo nos bastidores da Copa do Mundo. Ele não se mede em posse de bola nem em número de finalizações. Acontece nos desembarques, nos corredores dos aeroportos, nas escadarias dos aviões e nos portões dos centros de treinamento. É ali que as seleções começam a mostrar quem são.

A Copa de 2026 ainda nem começou oficialmente, mas o torneio de estilo já está em andamento. E se em outros tempos os jogadores chegavam uniformizados e discretos, hoje eles desembarcam como embaixadores de tendências, transformando cada aparição em um editorial espontâneo para milhões de seguidores nas redes sociais.

A relação entre futebol e moda nunca foi tão intensa. Desde o Mundial do Catar, em 2022, a influência fashion dos atletas cresceu exponencialmente. Marcas disputam contratos com jogadores, clubes lançam coleções que extrapolam os gramados e jovens do mundo inteiro reproduzem os looks vistos nas chegadas aos treinos tanto quanto os dribles vistos dentro de campo. Não por acaso, algumas seleções já despontam como favoritas também fora das quatro linhas. A elas:

França

Se existe uma seleção que entende o poder da imagem, ela veste azul. A chegada dos franceses a Clairefontaine transformou o tradicional centro de treinamento em uma espécie de semana de moda improvisada. Nomes como Kylian Mbappé e Jules Koundé chegaram exibindo um repertório fashion que mistura luxo, tendências e personalidade. Mesmo obrigados a vestir os uniformes oficiais durante a maior parte do tempo, os detalhes continuam falando alto. Dos tênis Nike Air Max Plus aos acessórios cuidadosamente escolhidos, os franceses parecem determinados a manter o título informal de seleção mais estilosa do torneio.

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Espanha

Enquanto muitos times apostam na segurança da alfaiataria tradicional, a Espanha resolveu elevar a conversa. A parceria com a grife espanhola Loewe trouxe ternos de silhueta contemporânea, com calças amplas e blazers de um único botão, usados por jogadores como Nico Williams e Pedri. O resultado está mais próximo das passarelas de Paris do que dos tradicionais uniformes de viagem das seleções.

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Holanda

Os holandeses entenderam que a Copa também é um exercício de narrativa visual. A colaboração com a marca de streetwear Patta resultou em estampas marcantes em preto e laranja, adornadas por leões e correntes que remetem ao maximalismo dos anos 1980. O capitão Virgil van Dijk tornou-se o principal porta-voz dessa estética, equilibrando a imponência física com uma elegância clássica que o transformou em uma das referências de estilo desta geração de jogadores.

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Inglaterra

Nem toda declaração de moda precisa ser barulhenta e os ingleses entendem perfeitamente isso: o poder da moda básica. Jude Bellingham prova a cada aparição. Enquanto muitos colegas recorrem ao conforto esportivo, o craque inglês aposta em coordenados neutros, tricôs sem mangas e uma elegância minimalista que transmite maturidade e refinamento. Seu estilo segue a mesma lógica do seu futebol: aparentemente simples, mas executado com perfeição.

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Japão

Poucas seleções conseguem contar uma história tão rica através da roupa quanto o Japão. Os jogadores embarcaram rumo ao Mundial usando ternos impecáveis acompanhados por coletes levemente assimétricos. Yuto Nagatomo acrescentou um hachimaki, tradicional faixa japonesa associada à determinação e ao espírito de luta. Já na chegada ao México, a narrativa ganhou um novo capítulo quando a delegação recebeu chapéus de cowboy das autoridades locais. Um encontro visual entre culturas que dificilmente seria imaginado fora de um evento como a Copa.

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Alemanha

Enquanto outras equipes buscam impacto, os alemães apostam em algo mais raro atualmente: a simplicidade. Tons de marinho, bege e branco, combinados com camisetas limpas, tricôs discretos e bem cortadas, criam uma estética acessível e extremamente contemporânea como geralmente aparece Manuel Neuer. É o tipo de guarda-roupa que funciona tanto para uma reunião casual quanto para um churrasco de domingo. E por isso funciona tão bem.

Estados Unidos

Nos Estados Unidos, a moda virou ferramenta de liderança. O técnico Mauricio Pochettino costuma aparecer em ternos de modelagem relaxada, usados com camisetas ou malhas por baixo. Curiosamente, seus jogadores adotaram uma linguagem semelhante durante as apresentações oficiais, criando uma sintonia visual que comunica unidade e modernidade. Uma imagem cuidadosamente construída para uma seleção que joga em casa e sabe o peso da comunicação.

E o Brasil?

Se a Copa da moda já começou, talvez a maior expectativa esteja sobre o Brasil. Historicamente, poucos países produziram jogadores com tanto impacto cultural quanto os brasileiros. De Pelé a Neymar, passando por Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho, o futebol nacional sempre exportou não apenas talento, mas também comportamento.

Agora, em uma era em que atletas se tornaram influenciadores globais de estilo, existe uma curiosidade natural para descobrir qual será a identidade visual da Seleção Brasileira. A irreverência que caracteriza o futebol do país encontrará espaço também no guarda-roupa? Ou veremos uma abordagem mais sofisticada e internacional? Em um Mundial onde a imagem vale tanto quanto a primeira impressão, a resposta pode ser tão observada quanto a estreia em campo. Uma coisa, porém, é fato, enquanto a bola ainda descansa, é a moda quem está fazendo os primeiros gols.