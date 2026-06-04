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Os uniformes da Copa do Mundo de 2026 transcendem o esporte, virando itens de moda e cultura. Enquanto seleções como Nova Zelândia, Japão e Espanha acertam com designs inovadores e elegantes, Coreia do Sul, Suíça e Turquia geram polêmica com suas ousadias. O Brasil se destaca pela aposta na nostalgia e na tradição.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Já faz tempo que os uniformes das seleções deixaram de ser apenas peças esportivas. Hoje, eles disputam espaço nas redes sociais, inspiram coleções de moda e movimentam o mercado de colecionadores. Na Copa do Mundo de 2026, algumas marcas encontraram o equilíbrio perfeito entre identidade nacional e linguagem contemporânea. Outros países decidiram arriscar mais — e acabaram produzindo camisas que causam estranhamento antes mesmo do apito inicial.

Os mais bonitos:

Nova Zelândia (titular) — Puma

Mais comentado pela estética elegante e sofisticada, o uniforme titular da Nova Zelândia vem em preto absoluto, enriquecido por texturas inspiradas na cultura maori. É uma camisa que transmite força sem precisar de excessos e que poderia facilmente circular fora dos estádios como uma peça de moda.

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Japão (reserva) — Adidas

Grande estrela fashion da Copa, a camisa reserva do Japão é Inspirada no beisebol, paixão nacional dos japoneses, trazendo listras verticais multicoloridas que simbolizam os jogadores em campo. O resultado parece mais uma peça de streetwear de edição limitada do que um uniforme esportivo. Criativa, inesperada e extremamente contemporânea.

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Espanha (reserva) — Adidas

A seleção espanhola abandonou o caminho previsível e apostou em uma proposta mais artística e moderna. Fugindo do vermelho tradicional, a camisa reserva dialoga com a moda contemporânea e mostra como um uniforme pode ser ousado, sem perder refinamento.

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Mas nem toda ousadia termina em gol…

Coreia do Sul (reserva floral) — Nike

É provavelmente a camisa mais polêmica do torneio. Inspirada na mugunghwa, a flor nacional coreana, ela traz um grande floral em tons de lilás e lavanda. Para alguns, é uma peça artística e corajosa. Para outros, parece mais papel de parede vintage do que uniforme de Copa. Seja qual for a opinião, não dá para ignorá-la.

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Suíça (reserva) — Puma

A inspiração é poética: os cursos d’água que atravessam os Alpes suíços. O problema é que o resultado visual, com tons esverdeados e grafismos fluidos, lembra mais uma estampa abstrata popular do que uma camisa de seleção. É uma proposta que exige boa vontade do observador.

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Turquia (titular) — Nike

A enorme faixa vermelha e a bandeira em destaque criam um visual tão simplificado que parece arte mal acabada. A intenção era valorizar os símbolos nacionais, mas o resultado acabou dividindo opiniões pela falta de elaboração.

O curioso é que os uniformes mais bem-sucedidos desta Copa são justamente aqueles que contam uma história clara. Japão, Nova Zelândia e Espanha transformaram referências culturais em design. Já os modelos mais controversos aparecem com ar de experimentação simplista e estranhamento para uma Copa do Mundo.

E o Brasil?

Fora da disputa entre os mais bonitos e os mais estranhos, a camisa da seleção brasileira merece uma categoria própria. A Nike foi inteligente ao revisitar o amarelo clássico associado à era Pelé, recuperando uma emoção que atravessa gerações. Em uma Copa de estampas, grafismos e conceitos complexos, o Brasil apostou na força de sua própria memória. O resultado é elegante, nostálgico e profundamente brasileiro. Uma camisa que não precisa chamar atenção para ser reconhecida porque já faz parte da história do futebol.