Nike, Adidas, Puma: quais são as chuteiras mais desejadas que vão roubar a cena na Copa do Mundo 2026?

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As chuteiras da Copa 2026 evoluíram de equipamento a ícones de estilo e identidade dos craques. De homenagens emocionantes a designs futuristas, cada par conta uma história, refletindo a personalidade de Messi, Cristiano, Neymar, Vini Jr., Mbappé e outros. Marcas as tratam como itens de moda, transformando os gramados em vitrines globais.

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Houve um tempo em que as chuteiras eram apenas pretas. Discretas, funcionais e praticamente invisíveis diante do espetáculo do futebol. De uns anos para cá, porém, essa história mudou. E a Copa do Mundo de 2026 está aí para provar que se antes eram meros equipamentos esportivos, agora viraram objetos de desejo, daqueles tem-que-ter. Hoje, elas brilham em tons metálicos, carregam homenagens, contam histórias e movimentam campanhas globais dignas das grandes maisons da moda. Nos gramados dos Estados Unidos, México e Canadá, já sabemos que os pés dos craques vão se transformar em vitrines ambulantes.

Além do viés comercial, que existe, é claro, o fenômeno tem uma explicação: as chuteiras se tornaram uma extensão da identidade dos jogadores. Assim como um relógio, um terno sob medida ou uma bolsa icônica, elas ajudam a construir narrativas dos craques. Algumas celebram trajetórias. Outras apostam na inovação tecnológica. Há ainda as que foram desenhadas para reforçar a imagem de uma estrela global. Entre despedidas emocionantes, releituras nostálgicas e propostas futuristas, algumas delas já chegam com status de protagonistas deste Mundial. Aos detalhes:

Messi: uma homenagem à própria história

Poucos atletas têm uma relação tão simbólica com uma marca quanto Lionel Messi e a Adidas. Para o craque que deve disputar seu último Mundial, a empresa alemã criou uma edição especial da F50 inspirada na chuteira usada pelo argentino em sua estreia em Copas, em 2006.

O modelo vem em branco e azul-celeste, cores que remetem imediatamente à Argentina, e carrega um forte apelo emocional. Em vez de exageros visuais, a chuteira aposta na elegância e na memória afetiva. É o tipo de peça que parece destinada aos museus e coleções particulares antes mesmo do fim do torneio.

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Cristiano Ronaldo: luxo e longevidade

Cristiano Ronaldo continua fiel à Nike Mercurial, parceria que atravessa mais de vinte anos e ajudou a transformar o português em um dos maiores embaixadores da história da indústria esportiva.

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Na Copa de 2026, a chuteira surge com acabamento metálico e detalhes dourados que remetem ao legado do craque. O visual transmite exatamente o que Ronaldo representa: excelência, disciplina e uma impressionante capacidade de permanecer relevante em um esporte obcecado pela juventude. É uma chuteira que não tenta seguir tendências, mas sim funciona como uma celebração da própria marca Cristiano Ronaldo.

Neymar: criatividade nos pés

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Se Messi representa a tradição e Cristiano simboliza a longevidade, Neymar continua sendo o embaixador da irreverência. A Puma Future usada pelo brasileiro está entre os modelos mais chamativos do Mundial. Com combinações de cores vibrantes, grafismos ousados e design que foge do convencional, ela traduz perfeitamente a personalidade do jogador.

Não por acaso, Neymar é um dos atletas que melhor transitam entre esporte, entretenimento e moda. Suas chuteiras costumam gerar repercussão muito além dos gramados, atraindo a atenção de colecionadores, fãs e observadores de tendências.

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Vinicius Jr.: velocidade em alta voltagem

Principal estrela da nova geração brasileira, Vinicius Jr. entrou definitivamente para o grupo dos atletas tratados como ícones globais pelas marcas esportivas. Sua Nike Mercurial Vapor aposta em azul elétrico, prata e detalhes fluorescentes que parecem feitos para as redes sociais. O resultado é uma estética vibrante, quase energética, que combina com seu futebol explosivo.

Assim como seu jogo, a chuteira foi pensada para chamar atenção. E consegue. Em uma Copa cada vez mais visual, poucas peças conseguem traduzir tão bem a velocidade e a confiança do atacante brasileiro.

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Mbappé: o futuro chegou

Há anos apontado como um dos rostos do futebol do futuro, Kylian Mbappé usa uma das chuteiras mais futuristas da competição.

Sua Mercurial apresenta acabamento iridescente que muda de tonalidade conforme a incidência da luz. Em alguns momentos parece prateada. Em outros, assume reflexos azulados e violetas. O efeito visual reforça a imagem construída em torno do francês: um jogador que parece sempre estar alguns segundos à frente dos demais.

Jude Bellingham: a elegância discreta

Enquanto muitos atletas apostam em cores chamativas, Jude Bellingham segue por um caminho diferente. O inglês tem utilizado versões mais sóbrias da Adidas Predator, uma escolha que combina com sua imagem de jogador elegante e cerebral. Em um ambiente dominado por estímulos visuais, a discrição acaba se tornando um diferencial. É a prova de que nem toda chuteira de destaque precisa ser extravagante.

Quando a moda entra em campo

Se nos anos 1990 bastava que uma chuteira fosse eficiente, hoje ela precisa ser também desejável. Adidas, Nike e Puma passaram a trabalhar seus lançamentos da mesma forma que as grandes marcas de moda: com storytelling, edições especiais, campanhas cinematográficas e coleções limitadas.

A Copa do Mundo tornou-se uma das maiores vitrines desse fenômeno. Cada detalhe é observado, fotografado e compartilhado. E as chuteiras, antes relegadas ao segundo plano, assumiram um protagonismo inesperado em um torneio dominado por imagens que percorrem o planeta em segundos. Assim, ganharam um papel que vai além da performance: são manifesto, memória e marketing ao mesmo tempo. Dos tributos emocionais de Messi ao visual ousado de Neymar, ajudam a contar quem são esses atletas antes mesmo do primeiro toque na bola. Porque, no futebol moderno, é fato que o estilo também entra em campo.