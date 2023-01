‘Socorro, Damares’: vídeo de bolsonaristas detidas viraliza; assista

Damares Alves, Michelle Bolsonaro e Carla Zambelli estão sendo convocadas pelas terroristas detidas na invasão aos Três Poderes em Brasília. Detidas pela Polícia Federal, um grupo de mulheres não identificadas fez um vídeo mostrando as condições insalubres dos banheiros disponíveis no local. Uma delas também se queixa da falta de comida e de agasalhos para passar a noite. “Direitos humanos agora, socorro. Damares, socorro. Socorro, Carla Zambelli. Nos ajudem. Michelle Bolsonaro, se mexe, mulher”, diz a autora do vídeo, que está nos trendig topics do Twitter. Veja”

Michele, Damares e Carla Zambelli socorro 🤣🤣 movimenta aí 😅😅 pic.twitter.com/PsqyZvpOdB — Raquel Silveira Alves 🚩🚩🚩🚩🚩 (@RaquelS34723890) January 11, 2023

No último domingo, 8, dia da invasão, Damares se pronunciou dizendo que “invadir e depredar patrimônio público ou privado jamais será a solução”.