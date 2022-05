Só caso se for assim: casal deixa igreja ao som de Raça Negra; veja vídeo

Quem diz que casamento é tudo igual certamente não foi um dos convidados para a celebração de Barbara Rodovalho, 31, e Geraldo Filho, 32. Os noivos subiram ao altar em setembro de 2021, mas só agora a internet resolveu dar especial atenção à união. Os pombinhos escolheram uma música um tanto inesperada para sair da igreja em Goiânia onde aconteceu o evento. “Cheia de manias”, do Raça Negra, elevou a energia da festa.

A noiva, que é fã de carteirinha do conjunto, disse que, apesar da iniciativa ter sido dela, o companheiro ficou animado com a decisão. “Estava muito mais ansiosa para minha saída do que para a minha entrada”, disse a VEJA. Sobre o Raça Negra, Barbara garante que “quem não gosta é porque não prestou atenção nas músicas”.

A banda Musical Segno, responsável pela execução do “hino” da música brasileira, ganhou mais de 26 mil seguidores no Instagram desde então e até os intérpretes originais compartilharam o momento. “Já recebemos pedidos para tocar Dragon Ball, Baby Shark, sucessos do Barões da Pisadinha e trilhas sonoras de série”, comentou Ana Cristina Pinheiro, fundadora do grupo. Veja o vídeo completo: