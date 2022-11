Silas Malafaia manda recado para Alexandre de Moraes; veja vídeo

Silas Malafaia não conseguiu disfarçar sua satisfação diante dos ataques de bolsonaristas aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) no último domingo, 13. Na ocasião, centenas brasileiros foram até a porta do hotel em Nova York onde estavam hospedados os representantes do STF para hostiliza-los. Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Luís Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski haviam viajado para os EUA para participar da conferência do Grupo de Líderes Empresariais (Lide).

Em vídeo postado nesta terça-feira, 15, o pastor evangélico diz que Alexandre de Moraes “está colhendo o que plantou”. O amigo de Jair Bolsonaro (PL) cita a suposta perseguição do jornalista Oswaldo Eustáquio, investigado e preso nos inquéritos da milícias digitais e atos antidemocráticos. “Alexandre de Moraes provou em Nova York um pouco do próprio veneno”, disse Malafaia. “Você perdeu sua paz e sua liberdade”, completou. Assista:

Alexandre de Moraes prova do seu próprio veneno pic.twitter.com/6GcamthoR3 — Silas Malafaia (@PastorMalafaia) November 15, 2022