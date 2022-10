Silas Malafaia compartilha fake news sobre Lula e internautas cobram TSE

Atualizado em 19 out 2022, 16h58 - Publicado em 19 out 2022, 16h00

Por Duda Monteiro de Barros Atualizado em 19 out 2022, 16h58 - Publicado em 19 out 2022, 16h00

Na manhã desta quarta-feira, 19, Silas Malafaia postou em seu perfil do Twitter um vídeo editado e fora de contexto de uma fala de Lula (PT) durante entrevista ao Flow Podcast. No trecho de dez segundos, o petista aparece afirmando que “político tem que mentir”. Na legenda, o pastor, amigo íntimo de Bolsonaro, diz que “finalmente saiu o plano do governo Lula”.

Finalmente saiu o plano do governo Lula pic.twitter.com/drrgmKze9b — Silas Malafaia (@PastorMalafaia) October 19, 2022

O vídeo em questão se trata de uma fake news — e os internautas logo perceberam. Na versão original, o ex-presidente comenta sobre um episódio em que Jair Bolsonaro (PL) declarou que era preciso mentir para fazer política. Lula chega a classificar o adversário como “mentiroso compulsivo”. Nos comentários, usuários apontam a edição feita no vídeo, questionam a atitude do religioso e denunciam o crime ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Veja:

Pastor Malafaia, o senhor sabia que MENTIR não é uma coisa de Deus? Esse corte canalha publicado pelo senhor, está totalmente fora de contexto. O @LulaOficial estava justamente falando do MENTIROSO DA REPÚBLICA! Assiste aí pic.twitter.com/mclTOFiUiW — Desmentindo Bolsonaro (@desmentindobozo) October 19, 2022