Série infantil da Netflix com beijo lésbico revolta cristãos

O último episódio de Jurassic World: acampamento Jurássico foi ao ar em 21 de julho mas as polêmicas em torno da série seguem vivas — e em alta. A animação, cuja classificação etária é 10 anos, incomodou os mais conservadores por seu caráter moderno e diverso. A série conta a história de um grupo de adolescentes que vivem em um acampamento tecnológico na Ilha Nublar e precisam lutar para sobreviver depois que dinossauros saem do cativeiro. Em uma das cenas, duas personagens femininas protagonizam um beijo apaixonado. Influenciadores e portais cristãos não gostaram nada da abordagem da produção e foram se queixar até no Reclame Aqui. “Só para deixar claro, não tenho nada contra os gays. Meu melhor amigo é gay. Porém é ridículo da parte da Netflix colocar isso num desenho para crianças”, escreveu uma internauta que afirma ter cancelado a assinatura do streaming após ver a tal “cena horripilante”.

⚠️ATENÇÃO PAIS!! Série infantil exibe beijo gay (Jurassic World- Acampamento Jurássico 🦖) Disponível na Netflix. Mais uma vez a ideologia de gênero focando na base, nas crianças!#repúdio pic.twitter.com/PUZLQ9FMKh — Zel 🇧🇷 (@Zel_mm1) July 22, 2022