Sem falar uma palavra, ex-entregador vira fenômeno na internet

É fato que o que não falta hoje em dia são influenciadores. Toda semana viraliza uma personalidade nova que logo se torna febre em um nicho. Pode ser de dança, beleza, filosofia ou uma infinita gama de possibilidades. No caso de Cleyton Silva Santos, mais conhecido como Spider Slack, o minuto de fama vem se estendendo de forma assustadora. E seu conteúdo tem um motivo muito específico para chamar atenção de quem passa por ele no Instagram, Youtube ou Tiktok: Cleyton não diz sequer uma palavra em nenhum dos seus vídeos.

Vestido de Homem-aranha, o paulista de 26 anos começou a produzir vídeos bem humorados estilo non-sense em 2020.E deu certo. O influenciador, que antes trabalhava como motoboy entregador do iFood, tem mais de 18 milhões de inscritos no Youtube e 150 milhões de visualizações mensais no Tiktok. Com esses números, ultrapassa o alcance de gigantes do humor como Felipe Neto e Whindersson Nunes. “Não falar nada acabou dando certo, porque consigo usar uma linguagem universal e chegar em pessoas de todos os lugares do mundo”, disse à coluna.

