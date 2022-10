Resposta de Casimiro a Flávio Bolsonaro é o post mais curtido do Brasil

Atualizado em 24 out 2022, 12h15 - Publicado em 24 out 2022, 11h44

Em ato de repúdio, Casimiro Miguel, influenciador renomado no meio esportivo e de entretenimento, usou o perfil com mais de 3 milhões de seguidores para se defender da mentira espalhada por Flávio Bolsonaro (PL). A revolta do streamer atingiu a marca de 875 000 curtidas até o momento, o que a torna a postagem mais curtida da história do Twitter no Brasil, que teve versão em português lançada em 2009. O recorde anterior era do jogador Vinícius Junior, do Real Madrid, em que comentava o caso de racismo sofrido por um apresentador de jornal espanhol. O vídeo do jogador tem 758 000 likes.

“Assim que acordei vi a montagem tosca feita com o intuito de enganar o eleitor a uma semana do 2° turno. Repudio a utilização da minha imagem sem autorização para fins eleitorais e reafirmo minha posição de insatisfação com o atual governo”, afirmou. Na mensagem, Casimiro também aproveitou para declarar voto no candidato do PT Luiz Inácio Lula da Silva, o que rendeu um comentário do perfil do ex-presidente, que agradeceu pela confiança.

Assim que acordei vi a montagem tosca feita com o intuito de enganar o eleitor a uma semana do 2° turno. Repudio a utilização da minha imagem sem autorização para fins eleitorais e reafirmo minha posição de insatisfação com o atual governo. Como sabem, dia 30 meu voto é 13. — caze (@Casimiro) October 23, 2022

Na publicação veiculada no Instagram, o primogênito do presidente da república Jair Bolsonaro (PL) compartilhou uma montagem de Casimiro, em que o streamer segurava balões com o número 22. Na realidade, na foto original, ele estava com balões que formavam 29, em comemoração do seu aniversário.

Gente. O filho do Bolsonaro não PARA de mentir. O @Casimiro postou uma foto comemorando seu aniversário de 29 anos e o Flávio postou um montagem vagabunda como se ele fosse apoiador do pai dele… MUITO GRAVE isso pic.twitter.com/TDsOQpS5g7 — Levi Kaique Ferreira (@LeviKaique) October 23, 2022