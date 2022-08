Quem é o candidato mais buscado no Google durante debate na Band

Acontece na noite deste domingo, 28, o primeiro debate entre candidatos à presidência na TV Bandeirantes. Corrupção, desmatamento, saúde e educação são temas centrais da discussão dos presidenciáveis. Logo de início, o encontro já teve embates protagonizados por Jair Bolsonaro (PL) e Lula (PT) e domina os assuntos no Twitter.

Segundo a ferramenta Google Trends, os nomes mais procurados na última semana são os de Bolsonaro (47%) e de Lula (40%). As buscas por Ciro Gomes (PDT) correspondem a apenas 8%; Simone Tebet (MDB) soma 4%; 1% ficou nas mãos de Felipe D’Avila (Novo).

Durante o debate, os nomes dos candidatos à frente nas últimas pesquisas estouraram no Google. Desde o início da transmissão, o nome do petista cresceu 24 pontos, enquanto o do presidente subiu 28.