Prestes a deixar presidência, Bolsonaro divulga perfil no Linkedin

Apesar do silêncio no Twitter desde a vitória de Lula (PT), há mais de um mês, Jair Bolsonaro (PL) chega aos seus eleitores através de outras plataformas. Além do Telegram, onde dissemina diariamente uma meia dúzia de notícias sobre seu governo, o presidente também aposta no Linkedin, rede social de negócios e busca de empregos.

Com pouco mais de 370 mil seguidores, Bolsonaro cita “estratégia”, “resolução de problemas” e “governo” como suas principais competências. No último domingo, o chefe de Estado divulgou seu perfil no Linkedin na rede do passarinho azul. Veja: