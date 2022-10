Para se defender de fala pró-aborto no passado, Bolsonaro apela pra rapper

Atualizado em 7 out 2022, 11h25 - Publicado em 7 out 2022, 11h02

Por Gustavo Silva Atualizado em 7 out 2022, 11h25 - Publicado em 7 out 2022, 11h02

Depois do reavivamento, nas redes sociais, de entrevista concedida à revista IstoÉ, no ano 2000, em que revelou ter aconselhado a então esposa Ana Cristina Vale a abortar o filho, Renan Jair Bolsonaro, Jair Bolsonaro (PL) busca contornar a polêmica da fala pró-aborto. O presidente veiculou, em seu perfil do Twitter, na noite da última quinta-feira, 06, um vídeo do famoso e polêmico rapper americano Kanye West, em que o artista critica o aborto. “Essa é uma verdade permanente, independente de ser ano eleitoral ou não”, indicou na publicação.

Em entrevista à emissora americana Fox News, o músico assume que é pró-vida e explica que parte do motivo tem uma relação com o recorte racial. “Há mais bebês negros sendo abortados do que nascendo em Nova York; 50% das mortes de negros nos Estados Unidos são por aborto”, destaca Kanye West, sem que apresente a origem dos dados afirmados.