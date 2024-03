O que é a ‘cabeça de Ozempic’

Nos últimos dias, celebridades como as cantoras Maiara, da dupla com Maraísa, e Mari Fernandes surgiram em cliques mais magras do que nunca. Imediatamente, internautas passaram a comentar que o rápido emagrecimento sem cirurgias deve ter sido provocado pelo uso de Ozempic, medicamento injetável originalmente indicado para diabéticos mas que tem como consequência a perda de peso. Nas redes, as artistas estão sendo criticadas pela aparente desproporção entre o tamanho da cabeça e do corpo – o que ficou conhecido como “cabeça de Ozempic”. Veja:

esse ozempic emagrece DE FATO ou ele simplesmente aumenta a sua cabeça a ponto de você parecer que emagreceu muito…? tipo não queria falar mas é um pensamento — João (@jaovitu_mello) March 26, 2024

As monas depois de três meses de ozempic https://t.co/mQC63DbLtG — COWBOY SUPERNOVA 🐝 (@heleniismo) March 26, 2024

a volta desse corpo anos 2000 à base de ozempic e privação de comida eu não aceito. fui anoréxica e viciada em remédio a vida inteira por causa desse padrão. até me curar foi uma luta. pressão estética não é sobre beleza, é sobre controle de corpos.

nunca vai estar bom. se cuidem — Clara Averbuck (@claraaverbuck) March 27, 2024