O que Dua Lipa fez para ser tão criticada no Rock in Rio

O Rock in Rio chegou ao fim na madrugada desta segunda-feira, 12, com o aguardadíssimo show de Dua Lipa no palco Mundo. Uma multidão aguentou até altas horas e lotou o gramado para assistir à britânica. E valeu a pena. A cantora fechou o festival com chave de ouro.

Mas para quem estava acompanhando a apresentação no conforto de casa a história é outra. Dua Lipa pediu que a transmissão do show fosse feita com 30 minutos de delay, o que irritou os fãs “remotos”. Até Boninho, o bambambam da TV Globo, comentou a situação nas redes e classificou a postura da artista como “piti de estrela”. Veja: