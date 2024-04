O motivo fútil que fez um voo ser cancelado em São Paulo

Giro VEJA - sexta, 26 de abril

Suspensão da desoneração gera mais desgaste ao governo Lula

Após o ministro do STF Cristiano Zanin suspender a desoneração na folha de pagamentos, a pedido do governo federal, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, subiu o tom contra o Executivo. Segundo o parlamentar, o governo erra ao judicializar a política. Saiba mais no Giro VEJA.