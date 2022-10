O acessório usado por Lula que confundiu bolsonaristas

Atualizado em 13 out 2022, 16h00 - Publicado em 13 out 2022, 15h59

Um detalhe na visita de Lula (PT) pelo Complexo do Alemão na última quarta-feira, 12, tirou o sono da oposição. Em sua passagem pela favela, localizada na zona norte do Rio, o candidato apareceu usando um boné com a sigla “CPX”, abreviação de “Complexo” comumente utilizada nas periferias cariocas.

Bolsonaristas, no entanto, não pescaram a mensagem. No Twitter, por causa das letras estampadas no acessório, perfis acusavam Lula de fazer propaganda para facções criminosas. Segundo os desentendidos, a sigla faria referência ao jargão “cumpicha”, que significaria “parceiro” no dialeto de criminosos.

O senador Flávio Bolsonaro (PL) foi um dos que compartilhou uma fake news sobre a “misteriosa” abreviação. Em sua conta, ele compartilhou uma montagem com fotos do petista com o boné ao lado de armas e camisas de membros do Comando Vermelho em que “CPX” aparece gravado. Nas redes, usuários se revoltaram com as acusações e as classificaram como uma falta de conhecimento “elitista e racista”.