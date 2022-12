Monark diz que quer ouvir ‘o lado da história’ de Kanye West

O nome de Kanye West está entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta sexta-feira, 2. E o de Monark também. E não se trata de uma mera coincidência. Na última quinta-feira, 1, o rapper foi entrevistado por Alex Jones, um porta-voz de teorias da conspiração da extrema direita dos EUA, e fez elogios a Adolf Hitler. “Eu amo judeus, mas eu também amo nazistas”, declarou.

O ex-marido de Kim Kardashian está no centro dos holofotes internacionais há meses por suas condenáveis declarações antissemitas. Na contramão do movimento que repudia tais posicionamentos do músico, o apresentador Monark disse que quer ouvir a versão da história de West e o convidou a vir ao Brasil participar de seu podcast.

Hey @kanyewest let's do a podcast, come to Brazil, we should hear your side of the story.

— ♔ Monark (@monark) November 29, 2022