Marina Sena: ainda é chocante ver mulheres falando sobre sexo

As redes sociais amanheceram nesta segunda-feira, 4, com o nome de Marina Sena, 27, entre os assuntos mais comentados. Isso porque viralizou um trecho da entrevista que a cantora deu ao novo podcast de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso em que ela fala sem censura sobre suas preferências na hora H. A mineira revelou que é adepta – e adora – sexo anal. “É viciante”, comentou. A artista também criticou homens que “não sabem lidar” com o tamanho do próprio pênis. Na internet, Marina virou motivo de ataques por suas falas, consideradas “excessivas”. Afinal, como pode uma mulher ter a coragem de falar, sem vergonha, sobre sexo?