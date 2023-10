Os homens não admitem, mas têm vontade de ver a mulher com outro

Atualizado em 30 out 2023, 15h02 - Publicado em 30 out 2023, 14h40

Por Duda Monteiro de Barros Atualizado em 30 out 2023, 15h02 - Publicado em 30 out 2023, 14h40

Quando se pensa em fantasias sexuais masculinas, logo vem à mente o desejo do homem hétero de estar com mais de uma mulher na cama. E esta cena reforça uma série de estereótipos ligados à virilidade. Aquele que realiza esse fetiche se gaba para os amigos, que o aplaudem; ele ganha “pontos” no “clube dos homens”.

Mas e se, na verdade, o desejo mais comum (e secreto) dos homens fosse ver a parceira com outro? É isso o que aponta uma pesquisa realizada pela Sexlog, uma rede social adulta que promove encontros sexuais. Segundo o levantamento, o ménage masculino – sexo que envolve dois homens e uma mulher – foi a fantasia mais buscada pelos brasileiros nos últimos dez anos. “É o fetiche mais procurado em todos os estados, independente do recorte. Do lado de fora, as pessoas estão tão preocupadas com o ménage entre duas mulheres, mas dentro de quatro paredes a história é outra”, diz Mayumi Sato, que comanda a plataforma.

A ideia de “dividir” a companheira com outro homem ainda é cercada por uma série de machismo e preconceitos que colocam em xeque a masculinidade daquele que fala abertamente sobre o fetiche. “Essa fantasia ainda é vista como pejorativa, entendem que o homem não está ‘dando conta’ da mulher, e por isso precisaria de outro. O homem que pratica ou fala sobre ménage masculino pode ser severamente julgado”, explica a psicóloga e sexóloga Carla Cecarello.