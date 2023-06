Escolas proíbem Bíblia por ser ‘pornográfica e violenta’

O distrito escolar de Davis, no estado norte-americano de Utah, retirou a Bíblia das escolas meses após o pai de um aluno apresentar uma reclamação alegando que se trata de um livro com passagens “pornográficas”. Ele alegou que a versão usada pela Igreja Anglicana contém material com valores inadequados para crianças.

Em 2022, uma lei do governo republicano de Utah proibiu textos “indecentes” nas escolas, após pressão de movimentos para proibir tópicos considerados ofensivos para as famílias conservadoras. A decisão do distrito, no entanto, determinou que a Bíblia não viola a nova lei, mas inclui “vulgaridade ou violência inadequada para estudantes mais jovens”. Agora a obra só estará disponível para os alunos que estão no ensino médio.

